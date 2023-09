Sols vinyle en lés - Feelings

Ce sol antidérapant proposé à la vente en rouleau offre un aspect on ne peut plus naturel autant à des pièces à usage résidentiel lourd telles que les entrées, les cuisines et les salons/salles de séjour qu’à des pièces à usage commercial modéré ou ponctuel comme les chambres d’hôtel, les salles de conférence ou les espaces bureautiques à la superficie réduite.

Comportant un support en mousse ultra résistant aux traces de pas tout en garantissant une aisance d’utilisation sans égale, cet habillage de sol en vinyle 100% recyclable est garanti sans aucune substance toxique (Sans orthophtalate, ni métaux lourds, ni solvants, ni formaldehydes, ni plastifiants nocifs).

Matériaux :

Revêtement de sol en PVC

Éthylène

Chlore

Labels & Certifications :