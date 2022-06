Rockacier B Nu, panneau isolant en laine de roche pour toitures terrasses inaccessibles

Alors que le SailGP, compétition de voile la plus rapide du monde dont ROCKWOOL est sponsor vient d’achever une étape de son tour du monde à Saint Tropez dans le sud de la France ce week-end, début août, le sixième rapport du Giec a révélé l’urgence de la neutralité carbone et de la rénovation énergétique des bâtiments. Des enjeux majeurs pour ROCKWOOL mis en lumière à travers cette course utilisant l’énergie naturelle éolienne et les forces de la mer qui font échos à la durabilité et à la recyclabilité à l’infini de la laine de roche.