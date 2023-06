Rupteur de ponts thermiques Schöck Rutherma® type DFi

Nouveauté : logiciel Open BIM Schöck permettant l'implantation, le dimensionnement et l’optimisation du traitement des ponts thermiques avec les rupteurs Schöck.

Développé en partenariat avec CYPE France, Open BIM Schöck permet :

aux maîtres d’ouvrages d’obtenir une enveloppe budgétaire cohérente par rapport à la réalité du projet concernant le traitement des ponts thermiques, mais aussi de proposer des logements sains et économes en énergie.

aux bureaux d'études structure d'implanter et de dimensionner les rupteurs de ponts thermiques aux jonctions dalles-façades et dalles-balcons en ITI.

aux bureaux d’études thermiques d’optimiser le traitement de pont thermique afin d’être conforme aux exigences de la RE2020.

Lien téléchargement : https://store.bimserver.center/fr/app/325/open_bim_sch%C3%B6ck