Savoir choisir le label ou la certification pour un bâtiment performant - ENR82

Identifier les labels et certifications environnementales des bâtiments présents sur le marché.

Comprendre leurs avantages et inconvénients.

Connaître les modalités de mise en oeuvre.

Savoir choisir le label ou la certification adéquates en fonction de ses objectifs.

Diplôme préparé : Autre Thème : Réglementation / Environnement Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage publics et privés, Maîtres d’oeuvre : Bureaux d’études et d’ingénierie - Économistes de la construction - Architectes - Entreprises de bâtiment

Programme :