SEMIN 2 EN 1 G&L : Enduit Airless de garnissage et lissage

Enduit Airless de garnissage et de lissage. Rendu blanc, aspect mat, lissé. Sans odeur. Faible volatilité de poussière et facilement dépoussiérable.



Supports admis :

Idéal pour le lissage du plâtre, des carreaux de plâtre et des plaques de plâtre. Bétons et prédalles.

Supports peints.



Revêtement :

Tous types d’enduits, peintures et revêtements muraux.



Consommation :

Lissage, Ratissage, de 800 g à 1,2 kg/m2 par couche.



Nettoyage des outils à l’eau.



Temps de séchage :

De 6 à 12 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.



Conditionnement :

Sacs ou seaux de 25 kg.



Stockage :

18 mois en emballage non entamé. Stocker à l’abri du gel.