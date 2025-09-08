SEMIN POLAIRE Peinture Cool Roof – extérieur et anti-chaleur

Peinture thermo-réflective permettant d’optimiser la performance thermique des bâtiments. Améliore nettement le confort et réduit les besoins en climatisation.

Peinture thermo-réflective anti-chaleur extérieur

2 en 1 : impression et finition

Très blanche conçue pour refléter une part importante de l’énergie solaire des toits

Compatible avec tous les toits et tous supports (bitumeux compris)

Résiste aux variations de températures.

SUPPORTS ADMIS :

Toiture en pente, toiture terrasse à faible pente, toit plat à pente nulle : Métaux ferreux et non-ferreux (acier galvanisé, acier prélaqué, cuivre, zinc), amiante, ciment, fibrociment, tuile, béton neuf, revêtements d’étanchéité, membranes, revêtements bitumineux, anciennes peintures (hydrodiluables, glycérophtaliques, acryliques).

OUTILS :

Brosse, rouleau et Airless (buse 519). Nettoyage des outils a l’eau.

RENDEMENT :

Appliquer deux couches de 400 à 500 g/m2 chacune.

SOUS-COUCHE :

Incluse dans la peinture, excepté sur membrane EPDM.

SÉCHAGE :

Attendre le séchage complet du film avant d’appliquer la deuxième couche.