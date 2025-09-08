ConnexionS'abonner
Fermer

SEMIN POLAIRE Peinture Cool Roof – extérieur et anti-chaleur

SEMIN
Partager : 

Peinture thermo-réflective permettant d’optimiser la performance thermique des bâtiments. Améliore nettement le confort et réduit les besoins en climatisation.

  • Peinture thermo-réflective anti-chaleur extérieur
  • 2 en 1 : impression et finition
  • Très blanche conçue pour refléter une part importante de l’énergie solaire des toits
  • Compatible avec tous les toits et tous supports (bitumeux compris)
  • Résiste aux variations de températures.

SUPPORTS ADMIS :
Toiture en pente, toiture terrasse à faible pente, toit plat à pente nulle : Métaux ferreux et non-ferreux (acier galvanisé, acier prélaqué, cuivre, zinc), amiante, ciment, fibrociment, tuile, béton neuf, revêtements d’étanchéité, membranes, revêtements bitumineux, anciennes peintures (hydrodiluables, glycérophtaliques, acryliques).

OUTILS : 
Brosse, rouleau et Airless (buse 519). Nettoyage des outils a l’eau.

RENDEMENT : 
Appliquer deux couches de 400 à 500 g/m2 chacune.

SOUS-COUCHE : 
Incluse dans la peinture, excepté sur membrane EPDM.

SÉCHAGE : 
Attendre le séchage complet du film avant d’appliquer la deuxième couche.

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Seaux plastiques de 15 litres
Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l’abri du gel et de la chaleur
Densité : 1,36
Epaisseur du film sec : Classe E4
Perméabilité à la vapeur d’eau : Classe V2
Perméabilité à l’eau liquide : classe W3
Résistance à la fissuration : Classe A1
Indice de réflexion solaire SRI
selon la norme ASTM E1980 : 109
Classement au feu broof (t3), répond favorablement à la réglementation incendie des ERP et ICPE

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités
SEMIN - Batiweb

SEMIN est un groupe industriel français, familial spécialisé dans la fabrication...

1A rue de la gare
57920 KEDANGE SUR CANNER
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.