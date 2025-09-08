SEMIN POLAIRE Peinture Cool Roof – extérieur et anti-chaleur
Peinture thermo-réflective permettant d’optimiser la performance thermique des bâtiments. Améliore nettement le confort et réduit les besoins en climatisation.
- Peinture thermo-réflective anti-chaleur extérieur
- 2 en 1 : impression et finition
- Très blanche conçue pour refléter une part importante de l’énergie solaire des toits
- Compatible avec tous les toits et tous supports (bitumeux compris)
- Résiste aux variations de températures.
SUPPORTS ADMIS :
Toiture en pente, toiture terrasse à faible pente, toit plat à pente nulle : Métaux ferreux et non-ferreux (acier galvanisé, acier prélaqué, cuivre, zinc), amiante, ciment, fibrociment, tuile, béton neuf, revêtements d’étanchéité, membranes, revêtements bitumineux, anciennes peintures (hydrodiluables, glycérophtaliques, acryliques).
OUTILS :
Brosse, rouleau et Airless (buse 519). Nettoyage des outils a l’eau.
RENDEMENT :
Appliquer deux couches de 400 à 500 g/m2 chacune.
SOUS-COUCHE :
Incluse dans la peinture, excepté sur membrane EPDM.
SÉCHAGE :
Attendre le séchage complet du film avant d’appliquer la deuxième couche.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Seaux plastiques de 15 litres
Conservation : 12 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l’abri du gel et de la chaleur
Densité : 1,36
Epaisseur du film sec : Classe E4
Perméabilité à la vapeur d’eau : Classe V2
Perméabilité à l’eau liquide : classe W3
Résistance à la fissuration : Classe A1
Indice de réflexion solaire SRI
selon la norme ASTM E1980 : 109
Classement au feu broof (t3), répond favorablement à la réglementation incendie des ERP et ICPE
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
