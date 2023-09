Seuils pour stratifiés et parquets "Seuils "PPS AS"

Idéal pour la finition des sols LVT et des parquets stratifiés.

Pour réaliser une jonction entre deux revêtements de niveaux différents ou de mêmes niveaux.

Ce profilé PPS AS est ajustable pour compenser des différences de niveau de 5 à 11.5 mm.

L'espace laissé entre le revêtement et la base du profil rend possible la dilatation de la LVT ou du stratifié.

Utilisation en intérieur.

Matériaux (détail) :

Aluminium anodise

Labels & Certifications (détail) :