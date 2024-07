SOFTLINE 70 : le profilé VEKA 70 mm au design droit

Le design SOFTLINE 70 sublime votre intérieur en conjuguant brillamment performance, esthétique et respect de l’environnement.

Avec sa ligne intemporelle et son design droit et épuré, elle s'adapte à toutes le architectures et styles de décoration, dans le neuf comme dans l'ancien.

Cette ligne offre des performances thermiques et acoustiques optimales, pour améliorer le confort intérieur et maitriser la consommation énergétique de l'habitat tout en le protégeant des nuisances sonores.

La robustesse des fenêtres SOFTLINE 70 permet également de renforcer la sécurité des logements.

Ses caractéristiques :