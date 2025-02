VEKAVARIANT MASTERBOX : le nouveau coffre de volet roulant intérieur VEKA

Perméabilité à l'air : C*4

Résistance au vent : VA*2

Tests de pression de sécurité et d'endurance OK

Performances acoustiques optimales au regard de la réglementation en vigueur et des demandes du marché : affaiblissement acoustique jusqu'à 51 dB selon le type d'isolant choisi.

Déclinaison dans l'ensemble des couleurs du nuancier VEKA, avec embouts et accessoires assortis.