VEKA Recycle : une démarche vertueuse pour une fenêtre bas carbone

VEKA REcycle est l'aboutissement d’une démarche environnementale commencée il y a plus de 30 ans par le Groupe VEKA.

En effet, en 1993, le Groupe VEKA construisait sa première usine de recyclage de PVC en Allemagne.

Depuis, ce sont 2 autres usines de recyclage qui se sont implantées en Europe, en Grande Bretagne et en France et VEKA a travaillé sur de nombreux sujets d’éco-conception, d’économies d’énergie, de réemploi de matière… Tout natuellement, le Groupe a développé ses outils et ses capacités industrielles vers la co-extrusion, c’est à dire l’intégration de matière recyclée dans sa production.

Aujourd’hui, notre savoir-faire et notre engagement nous permettent d’aller encore plus loin : avec VEKA REcycle, notre démarche globale d’éco-conception et d’économie circulaire, nous sommes capables de concevoir des profilés PVC contenant une part très importante de matière recyclée à cœur.

Les partenaires engagés avec VEKA et VEKA Recyclage dans cette démarche VEKA REcycle ont décidés d'unir leurs efforts pour proposer des fenêtres PVC à l'empreinte carbone réduite.

Comment ?

En confiant à VEKA Recyclage leurs chutes de production et les vieilles menuiseries PVC déposées sur leurs chantiers de rénovation ou de réhabilitation. Ils s'assurent ainsi que nous puissions fabriquer de la matière PVC-R certifiée.

Cette matière est ensuite utilisée dans la production de nouveaux profilés, labellisés "VEKA REcycle".

Cette démarche permet d’attester que la menuiserie contient jusqu’à 70% de matière PVC recyclée en boucle fermée et a un impact carbone réduit.

Ainsi, cette fenêtre PVC vertueuse n'est proposée que par les partenaires VEKA REcycle, engagés dans l’économie circulaire et fait l’objet de deux FDES dédiées accessibles sur le site veka.fr ou sur la base iniès.