La sonde d’ambiance sans fil RFW est placée dans la pièce à réguler ou fixé au mur.

Elle transmet sans fil la température de consigne et la température réelle. La température ambiante actuelle s'affiche. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour faire apparaître la valeur de consigne. Aucun câblage. Idéal pour les rénovations et les extensions. La sonde d'ambiance RFW existe aussi en version RFW-OD avec couverture aveugle pour éviter les interventions indésirables, en version RWF-FF avec sonde d'humidité et en version MELJAC.

Matériaux (détail) :

Boîtier PC / ABS, RAL 9010 blanc

Labels et certifications (détail) :