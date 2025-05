Tête connectée SFx

Tension d’alimentation Batterie Lithium 3,6 V(1x Lithium C, 8 500 mAh, avec câble et plug ZHR-2P)

Puissance absorbée en veille 0,0001 W, maximum 0,3 W

Durée de réglage maxi 25 secondes

Force 100 N

Température environnante 0 - 50 ° C

Mode de sécurité IP54 (IP50 avec montage inversé)

Course 5 mm, position ajustable avec adaptateur

Filetage M30 x 1,5Vis sans tête pour corps de vanne M4 x 5 pour serrage sur vanne

Dimensions 89 mm x 55 mm x 72 mm