Vanne motorisée radio PCBT

La vanne motorisée radio SF équipe les collecteurs de PCBT et les régule de façon dynamique à +/- 0,15°C sans aucun câblage.

Equilibrage hydraulique automatique, gestion fine de l'inertie et prise en compte des apports gratuits de façon automatique sans aucun pré-réglage ni entretien. La vanne motorisée SF permet de réaliser des économies d'énergie jusqu'à 30 % et de bénéficier de tous les avantages de la régulation thermocyclique : communication GTB/GTC, pilotage webserveur, gestion centralisée, programmations et réduits de température... Idéal en rénovation.

Matériaux (détail) :