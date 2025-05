Sonde d'ambiance RS

Alimentation 18V (via le bus THZ), polarité indifférente

Puissance 0,1 W (RS-FF 0,13 W)

Résistance de détection interne / externe NTC 10k

Longueur maximale du câble vers sonde externe 20 m (0,5 mm2 câble en cuivre)

Précision de + - 0,1 ° C

Température environnante 0 - 50 ° C

Mode de protection IP30

Dimensions 81 mm x 81 mm x 27 mm