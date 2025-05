Unité centrale de pilotage du chauffage ZE-web webserveur embarqué

Avec ou sans GTC, la centrale de régulation ZEweb avec serveur web embarqué est la solution de connectivité idéale pour faciliter la gestion quotidienne des installations.

Elle fonctionne combinée à des sondes d'ambiance RG/RF/RS et des actionneurs adaptés à l'émetteur. Véritable support technologique de pointe, cet outil moderne de diagnostic, suivi et pilotage à distance permet de se connecter à la régulation de chauffage via une interface web accessible facilement depuis n’importe quel navigateur. Accessible en quelques clics, la ZEweb est notamment pratique et efficace pour réaliser des programmations horaires adaptées et économiser ainsi un maximum d’énergie.

Matériaux (détail) :

Boîtier PC / ABS, blanc RAL 9010

Labels et certifications (détail) :