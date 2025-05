Unité centrale de pilotage du chauffage ZE5

L'unité centrale ZE est le coeur du système THZ. Elle fonctionne combinée à des sondes d'ambiance RG/RF/RS et des actionneurs adaptés à l'émetteur.

L'unité centrale ZE reçoit les informations en temps réel depuis les sondes d'ambiance - en filaire ou radio - et commande les émetteurs de chauffage en fonction des besoins réels. Elle apprend en permanence et régule à l'aide de l'algorithme de régulation breveté chaque pièce de façon totalement indépendante. 100% autonome et efficace. Certifiée eu.bac 0,3K sur planchers chauffants, 0,2K sur radiateurs, 0,4 en chaud et 0,4 en froid sur panneaux rayonnants hydrauliques. Gain de CEP dans le neuf. Ouverte et communicante GTB/GTC/supervision.

Matériaux (détail) :

Boîtier PC / ABS, blanc RAL 9010

Labels et certifications (détail) :