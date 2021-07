THERMOZYKLUS SARL

THERMOZYKLUS : La régulation terminale intelligente – mieux réguler votre chauffage.



Unique sur le marché, la régulation terminale THERMOZYKLUS permet de réguler tous les types de chauffage de façon efficace et prédictive. Solutions smart building, GTCiables, adaptées BBC, Minergie, BDM, CREM…



Mieux réguler, c’est notre engagement. L’algorithme breveté THERMOZYKLUS offre une précision de régulation inégalée de +/- 0,15°C, quel que soit l’émetteur. Le résultat : un confort thermique optimal et des consommations maîtrisées, des utilisateurs satisfaits et des économies d’énergie – preuves à l’appui.



Régulation chauffage hydraulique : radiateurs, planchers chauffants… Régulation chauffage électrique : plinthes chauffantes, panneaux rayonnants, fil pilote… L’expertise thermocyclique tous émetteurs.



Le savoir-faire de THERMOZYKLUS :

Unités centrales : L’unité centrale ZE intègre l’algorithme de régulation breveté THERMOZYKLUS. Elle est le cœur du système et communique avec les composants du système via câble bus 1 paire (polarité). A partir des informations reçues des sondes d’ambiance placées dans les différentes pièces, elle calcule le bon moment pour ouvrir et fermer les vannes concernées.

Sondes d’ambiance : Sondes d’ambiance filaires et sondes d’ambiance radio.

Actionneurs : Moteurs de vanne SK – SF, commutateur ST – moteurs VM et commutateur STE.

Communication : Radio, software et applications smartphone.

Options : Régulateur de départ VR, amplificateur radio FV, interrupteur RSU, détecteur de présence DP, horloge radio automatique FU et corps thermostatiques.

Accessoires & kits fonctions

ZEweb Webserveur : La solution de pilotage des installations de chauffage par Internet pour toujours plus de simplicité et de flexibilité au quotidien.

Monorégulation autonome : THZMonozone et Datalogger FL