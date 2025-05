Certifiée eu.bac avec l’excellent Ca = 0,2 sur radiateurs hydrauliques, la tête connectée SF en version 100 % radio est idéale en rénovation : elle s’installe rapidement sans perturber le fonctionnement du site et fonctionne immédiatement de façon autonome sans aucun pré-réglage.

Par simple vissage de la vanne SF sur les radiateurs en lieu et place des têtes thermostatiques, le système communique avec les sondes d’ambiance placées dans les pièces à réguler via notre gateway Modbus et apprend les caractéristiques de l’installation. Communication GTC, accès à distance via smartphone ou webserveur, maintenance prédictive via plateforme active… accessibles en un tour de main.

Matériaux (détail) :

Boîtier PC / ABS, blanc RAL 9010

Labels et certifications (détail) :