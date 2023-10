Soufflerie électronique Leister «Electron ST»

Chalumeau à air chaud avec buse encastrable 197980.

Puissant, compact, ergonomique et confortable.

Idéal pour le chantier.

Livré en coffret PVC.

Important : après utilisation du chalumeau à air chaud, ne jamais éteindre l'appareil directement. Régler la température à 0 jusqu'à ce que l'air sorte froid, cela permettra de préserver la durée de vie de la résistance. La résistance est considérée comme un consommable et n'est pas couverte par la garantie.

La résistance de rechange 230 V identifiée 100.818 et disponible sous la Ref 97182.