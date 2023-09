Spécificités et mise en oeuvre des matériaux d'isolation biosourcés - TEC36

Catégorie : Formation continue

La part des produits dits biosourcés utilisés dans la construction en France est d’environ 10 % et est en constante augmentation. L'effervescence dans ce domaine traduit tout l'intérêt des professionnels et des consommateurs envers ces matériaux qui répondent à une nouvelle demande environnementale du marché. Pour être efficacement déployés, les produits biosourcés, à l'instar des autres produits, doivent respecter un certain nombre de conditions pour éviter les contres références : aptitude à l'emploi, résistance au feu, à l'humidité, aux attaques des insectes, moisissures… Il est également important de lever certains freins techniques à leur mise en œuvre.



Objectifs :

Connaitre les principaux matériaux d’isolation biosourcés.

Connaitre les spécificités des produits biosourcés.

Appréhender les bonnes pratiques en matière de conception et de mise en œuvre.

Diplôme préparé : Autre Thème : Produits et procédés innovants Montant : 890 € Durée de la formation : 1 jour (7 heures) Pré-requis : Aucun Publics ciblés : Maîtres d’ouvrage - Maîtres d’oeuvre - Entreprises de bâtiment - Exploitants - Bureaux de contrôle - Enseignants et Formateurs

Programme :

9h-17h30

Hafiane CHERKAOUI, Responsable Pôle Evaluation, Division Hygrothermique des Ouvrages, CSTB



Le contexte réglementaire et normatif.



Panorama des matériaux et produits :

Définition d’un matériau biosourcé.

Les principaux matériaux biosourcés.



Spécificités des isolants biosourcés :

Les performances et mise en perspective par rapport aux isolants traditionnels.

Les caractéristiques techniques particulières : produits hygroscopiques, combustibles et biodégradables.



Prescriptions générales de mise en œuvre des solutions constructives :

En isolation par l’intérieur : comment choisir et bien mettre en œuvre un pare-vapeur.

En isolation par l’extérieur : conception de la paroi et traitement des points singuliers.



Sécurité incendie :

Le respect des règles en vigueur.

Les dispositions constructives pour prévenir des échauffements localisés dans la paroi.



Le risque de condensation dans les parois :

Le point de rosée.

Pathologies et solutions à mettre en œuvre.



L'assurabilité des matériaux biosourcés

Les enjeux de l’évaluation et les différents procédures (ATec, ATEX, Pass'innovation, certification ACERMI).

Retours d'expériences.



Exemples de réalisation.



