TENDA : bardage métallique ondulé aléatoire
Un souffle d’Italie
L’inspiration de notre nouveau bardage est née dans une ruelle baignée de lumière, quelque part entre les collines dorées de Toscane et les palais vénitiens aux rideaux flottants. Là-bas, les tissus ne sont pas que des étoffes, ce sont des gestes, des traditions, des ombres mouvantes sur la pierre chaude.
Nous avons capté ce souffle italien, cette élégance sans effort, pour la transposer à l’architecture contemporaine. Le bardage prend ici des allures de drapé, comme un rideau suspendu en façade, jouant avec la lumière, le vent et le temps.
Chaque ligne, chaque pli rappelle le tombé naturel d’une étoffe noble, apportant chaleur et mouvement à vos façades. Des façades qui racontent une histoire, celle d’un art de vivre méditerranéen.
Matériaux (détail) :
- Acier S280 GD + Z275
- Revêtement polyester 35µm
Labels et certifications (détail) :
- Règles RAGE
- Euroclasse A1 (M0)
- Q4
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Longueur maxi : 13000mm.
Modèles et brevet déposés.
Large gamme de coloris.
Garantie : 30 ans.
Pose traditionnelle.
Matériaux
- Aciers
- Polyester
Divers
Application : façade.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Façade
- Bardage
- Architecture
- Metallique
- Design
- Ondulé
- Afficher plus
