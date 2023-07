ThermaSoft® natura, isolant en fibres végétales biosourcées

ThermaSoft natura est un isolant intérieur biosourcé fabriqué en France composé de coton issu des chutes propres des ateliers textiles, de fibres de jute recyclées à partir des sacs de denrées alimentaires usagés et de fibres de lin (extraites de matière non valorisée de la production française).



APPLICATION :



Isolation thermique par l’intérieur des cloisons, contre-cloisons, combles aménagés et non-aménagés dans des bâtiments tels que :

Les bâtiments d’habitation individuels ou collectifs

Les Établissements Recevant du Public (ERP)

Les bâtiments relevant du code du travail dont le dernier plancher haut est à moins de 8 m du sol

En neuf ou en rénovation

LES + KNAUF :