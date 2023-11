Toiture photovoltaïque : système P-MAX en surimposition

Monier, expert en tuiles et systèmes de toiture et Systovi, spécialiste des systèmes énergétiques, unissent leurs forces pour proposer un système de toiture photovoltaïque, performant et durable.

Une véritable opportunité pour les professionnels de la couverture et de nombreux avantages pour leurs clients.

Une offre complète incluant des kits prêts à l'emploi, compatibles avec les tuiles Monier, et un accompagnement personnalisé

Une solution durable permettant de faire des économies, revaloriser son habitat, agir sur l'environnement.

9 kits complets "P-MAX" sont disponibles, incluant le crochet + panneau solaire + fixation + micro-onduleur + bande d'étanchéité (de 1 (375 Wc) à 16 (6000 Wc) panneaux)

Découvrez le système P-MAX en surimposition : le kit photovoltaïque idéal pour le résidentiel

Facilité d'installation : solution complète avec des kits prêts à l'emploi

Gain de temps à la pose : aucune découpe de rail

Fabriqué en France

Durabilité : garantie 20 ans

Haut rendement : panneau 375 Wc avec les cellules les plus puissantes du marché. Garantie de rendement de 80 % à 25 ans

Design discret : absence de bande d'interconnexion au centre du panneau (Design Full Black). Pas de dépassement de rail

Un bilan carbone parmi les plus bas du marché. Un panneau solaire recyclable à près de 90 %

Solution sûre : système sous Avis Technique

Matériaux (détail) :

Verre : Verre solaire 3,2 mm

Face arrière : Film composite noir

Cadre : Aluminium Anodisé

Labels & Certifications (détail) :