Enduit de rebouchage et de réparation, idéal pour reboucher trous et fissures de toutes tailles sur supports secs bruts ou peints en extérieur. Ses qualités assurent un durcissement rapide, une mise en peinture en 24H, une adhérence exceptionnelle. Murex est un enduit blanc qui s’applique sans limite d’épaisseurs et est très résistant aux chocs. Il est disponible en sacs de 5, 15 et 25 kg.