Vantal Thermo, porte de garage à ouverture battante à rupture de pont thermique

FAME

À l’heure où le garage se transforme de plus en plus en pièce de vie à part entière, la Vantal Thermo, en 2, 3 ou 4 vantaux, répond à ce besoin grandissant.

Alliant confort et design, elle offre des performances thermiques exceptionnelles grâce, notamment, à son cadre en aluminium à rupture de pont thermique. Une isolation performante pour un confort garanti et qui limite efficacement les déperditions de chaleur été comme hiver. 

Disponible avec ouverture intérieure ou extérieure, vantaux égaux ou inégaux, vitrage partiel ou intégral, elle parachèvera la rénovation d’une maison, ou d’un commerce, avec esthétisme et élégance. De nombreuses options de personnalisation sont proposées - couleurs, options, finitions. 

Côté sécurité, son système de verrouillage et ses matériaux résistants apporteront à vos clients une vraie tranquilité d'esprit.

La porte de garage parfaite pour la rénovation de maisons individuelles pour créer de nouveaux espaces de vie confortables ou la rénovation de commerces.

Panneaux à rupture de pont thermique sans point de contact entre 2 tôles d'acier galvanisé
Isolation polyuréthane 40mm
Cadre en aluminium à rupture de pont thermique
Sécurité renforcée, serrure multipoints
Seuil 20mm normes PMR
Vernis semi-mat
Protection bord de mer
Isolation
Double vitrage retardateur d'effraction 44.2/24/4

  • Aciers
  • Aluminium
  • PVC

  • Commerce
  • Maison individuelle
