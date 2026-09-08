Déjà présente dans la péninsule ibérique, la société d'ingénierie de la construction,

Artelia poursuit sa stratégie d'acquisition à l'échelle internationale. Après avoir racheté l'islandais HNIT Consulting Engineers et l'australien LCI en mars 2025, le groupe européen spécialisé dans l'ingénierie de la construction accueille dans son giron ce mois de septembre la société portugaise Sopsec.

Développement accentué dans la péninsule ibérique

Spécialisée depuis 30 ans dans la conception, la gestion et la supervision de projets de construction et en conseil en durabilité, Sopsec compte 150 collaborateurs basés à Porto et Lisbonne. Des effectifs qui rejoindront les 11 400 collaborateurs dans plus de 40 pays d'implantation d'Artelia.

« En confortant notre présence dans la zone ibérique, nous nous positionnons sur un marché prometteur porté par des investissements significatifs en construction et en infrastructures », se réjouit Benoît Clocheret, Président exécutif d’Artelia, aussi présent en France, au Danemark, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne et en Tchéquie.

Car Sopsec est connu pour ses projets dans une diversité d'univers bâtiment, du tertiaire à l'habitat en passant par l'hébergement hôtelier. En témoignent différentes réalisations : Uno Stores en Algérie, à l'opéra national de Lisbonne au Portugal voire le siège de l'Ordre des Ingénieurs en Arabie Saoudite.

Pour José Amorim Faria, PDG de Sopsec, « cette alliance nous permet de nous inscrire dans une dynamique de développement plus forte à l’échelle européenne, tout en renforçant nos capacités techniques et opérationnelles, pour accompagner nos clients sur des projets nouveaux. Elle nous offrira des opportunités, notamment dans les infrastructures, l’industrie et l’immobilier, pour le déploiement vertueux de nos activités. »