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Le président de NGE à la tête d’une branche de Medef International

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Nomination
Publié le 21 avril 2026 à 8h00, mis à jour le 21 avril 2026 à 16h46, par Virginie Kroun
Jean Bernadet, président de NGE, dirigera les réseaux France-Paraguay et France-Uruguay de Medef International. Cette branche de l’organisation patronale fédère les entreprises françaises engagées à l’international.
©NGE - Batiweb
©NGE

Nouvelle nomination au sein du Mouvement des entreprises de France (Medef), organisation patronale française, ce lundi 20 avril.

Jean Bernadet, président de NGE major du BTP, chapeautera deux branches au sein de Medef International.

Medef International rassemble et représente les entreprises françaises impliquées à l’international. 

De forts liens entre NGE et l’Uruguay

 

M. Bernadet dirigera précisément les réseaux France–Uruguay et France–Paraguay au sein de Medef International. Des relations « jouent un rôle clé dans le renforcement des relations économiques, industrielles et institutionnelles entre la France et ces deux pays d’Amérique du Sud», lit-on dans le communiqué de NGE.

La mission confiée à Jean Bernadet n’est le fruit du hasard. NGE s’est particulièrement développé en Amérique du Sud, notamment en Uruguay. En témoigne son rachat de Saceem, annoncé en octobre 2025 et finalisé en décembre 2025. 

« Fort de plus de 1800 collaborateurs et 250 M€ de CA en 2025, Saceem compte de nombreuses références en Uruguay, au Paraguay et au Pérou, et va permettre au groupe de rayonner en Amérique latine », souligne NGE, qui a réalisé avec le major uruguayen Ferrocarril Central. Une infrastructure ferroviaire importante à l’échelle du pays sud-américain.

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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