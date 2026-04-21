Le président de NGE à la tête d’une branche de Medef International
Nouvelle nomination au sein du Mouvement des entreprises de France (Medef), organisation patronale française, ce lundi 20 avril.
Jean Bernadet, président de NGE major du BTP, chapeautera deux branches au sein de Medef International.
Medef International rassemble et représente les entreprises françaises impliquées à l’international.
De forts liens entre NGE et l’Uruguay
M. Bernadet dirigera précisément les réseaux France–Uruguay et France–Paraguay au sein de Medef International. Des relations « jouent un rôle clé dans le renforcement des relations économiques, industrielles et institutionnelles entre la France et ces deux pays d’Amérique du Sud», lit-on dans le communiqué de NGE.
La mission confiée à Jean Bernadet n’est le fruit du hasard. NGE s’est particulièrement développé en Amérique du Sud, notamment en Uruguay. En témoigne son rachat de Saceem, annoncé en octobre 2025 et finalisé en décembre 2025.
« Fort de plus de 1800 collaborateurs et 250 M€ de CA en 2025, Saceem compte de nombreuses références en Uruguay, au Paraguay et au Pérou, et va permettre au groupe de rayonner en Amérique latine », souligne NGE, qui a réalisé avec le major uruguayen Ferrocarril Central. Une infrastructure ferroviaire importante à l’échelle du pays sud-américain.
Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !
Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTPJe m’abonne gratuitement →
Les tags associés
- Rachat
- Nomination
- Medef
- NGE
- Amérique du sud
- Afficher plus
Le major français du BTP NGE va acquérir le géant uruguayen Saceem
Le constructeur uruguayen d'infrastructures Saceem sera bientôt absorbé par le groupe français du BTP NGE. Une opération qui gonflerait le chiffre de ce dernier à l'international.
EDILIANS ouvre ses usines aux Journées du Patrimoine 2025
EDILIANS ouvre 7 sites de production lors des Journées du Patrimoine Économique 2025, valorisant son savoir-faire en toiture terre cuite en France.
Un nouveau PDG à la tête de Doka : Robert Hauser
Doka, l’entreprise internationale spécialisée dans les solutions de coffrage et d’étaiement, a un nouveau PDG depuis le 1er juillet 2021. Présent dans l’entreprise depuis 2018, Robert Hauser avait rejoint...
Morgan Malecotte nommé directeur France du groupe Legrand
À la tête de Legrand France depuis le 2 janvier 2026, Morgan Malecotte pilotera les activités du groupe sur le marché français, au cœur de ses enjeux industriels, numériques et environnementaux.