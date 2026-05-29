Colas décroche sept contrats pour 76 millions d'euros en Finlande
L'entreprise Destia a remporté sept contrats d'entretien routier régional en Finlande pour un montant total d'environ 76 millions d'euros. Cette filiale du groupe Colas a remporté un appel d'offres lancé par l'Agence finlandaise des infrastructures de transport et le Centre de développement économique du sud-ouest du pays pour ces projets qui englobent la période 2026-2031.
Cinq nouveaux contrats et deux renouvellements
Destia aura pour mission d'assurer l'entretien des routes en gravier, les opérations hivernales et la gestion de l'environnement routier. « La maintenance des routes est notre cœur de métier, que nous avons fortement développé sur les plans technique et opérationnel », a expliqué Heikki Haasmaa, le PDG de Destia.
Différentes régions de Finlande sont concernées : Ylivieska, Lappeenranta, Orivesi, Raasepori, Veteli et Pietarsaari pour la période 2026-2031, ainsi que Nummi pour la période 2026-2028.
Dans le détail, il s'agit de cinq nouveaux contrats et de deux renouvellements. Tous entreront en vigueur le 1er octobre 2026. Destia affirme par ailleurs détenir 36 des 79 contrats régionaux d'entretien routier du pays et être ainsi le « premier prestataire finlandais dans l'entretien des infrastructures de transport ».
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