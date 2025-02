Malgré un contexte économique complexe, le constructeur Hexaôm ne baisse pas les bras. Face à la baisse de sa rentabilité, l’entreprise ajuste sa stratégie et prépare 2025 avec des objectifs renouvelés.

Numéro un français de la construction de maisons individuelles, Hexaôm a enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 29 % en 2024, atteignant 727,2 millions d’euros. Ce recul, bien que significatif, était prévu par le groupe, qui anticipait une baisse de production de 25 à 30 %.

Une année marquée par une baisse d'activité

L’activité principale d'Hexaôm, la construction de maisons, a subi une chute de plus de 31 % de son chiffre d’affaires en 2024, résultat direct de la baisse des prises de commandes en 2022 et 2023.

Le secteur de la rénovation n’a pas été épargné, enregistrant une baisse de 16,4 %. En revanche, la promotion immobilière a résisté avec une légère progression (+2,7 %), bien en deçà des attentes du groupe.

Le quatrième trimestre 2024 a été particulièrement difficile, avec une baisse de 39 % des ventes par rapport à la même période en 2023.

Toutefois, ce dernier trimestre a également marqué un redressement de l’activité, notamment grâce à des conditions bancaires plus attractives. Les prises de commandes des maisons ont ainsi progressé de 18 % sur la période, et même de 32 % sur le seul mois de décembre.

Une stratégie de diversification en marche

Face à la crise, le constructeur a poursuivi sa stratégie de diversification pour renforcer sa position sur le marché de l’habitat. Parmi les initiatives : l’essor des réseaux de franchisés Illico Travaux et Camif Habitat, spécialisés dans la rénovation, ainsi que le développement d’une offre de maisons à ossature bois via Natilia et de studios de jardin (Tiny Houses) sous la marque Natibox.

Par ailleurs, l’acquisiton du groupe HDV, constructeur de maisons en Nouvelle-Aquitaine et dans le Loiret, devrait renforcer la présence d'Hexaôm sur ces territoires. HDV a réalisé un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros en 2024 avec une rentabilité solide.

Des perspectives prudentes mais positives pour 2025

Hexaôm prévoit une rentabilité opérationnelle stable en 2024, avoisinant 3 % du chiffres d’affaires, malgré un environnement difficile.

Pour 2025, le groupe envisage une baisse plus modérée de son chiffre d’affaires et espère une amélioration des ventes grâce aux mesures gouvernementales, notamment l’extension du Prêt à Taux Zéro (PTZ) à l’ensemble du territoire et à tous les types de logements neufs.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock