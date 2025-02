Saint-Gobain finalise l'acquisition du spécialiste de la chimie Fosroc

Le géant des matériaux de construction Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de Fosroc, spécialisé dans la chimie de la construction. Cette opération s'inscrit dans la volonté du groupe d’accélérer son expansion internationale.

Saint-Gobain poursuit son expansion dans la chimie de la construction avec l'acquisition de Fosroc, finalisée le 10 février 2025. Cette opération, annoncée le 27 juin 2024, marque une étape clé pour le groupe, déjà propriétaire de Chryso, GCP et Ovniver (marque Cemix).

Grâce à cette transaction, le géant du BTP porte son chiffre d'affaires dans le secteur à 6,5 milliards d'euros, consolidant sa présence dans 76 pays.

Un levier de croissance dans les marchés émergents

Fondé en 1972 et filiale du groupe britannique JMH depuis 2002, Fosroc a généré 487 millions de dollars en 2024, avec une croissance annuelle moyenne de 11 % depuis 2021. Spécialisée dans les adjuvants pour béton, les solutions d'étanchéité et de réparation, l'entreprise emploie 3 000 personnes et exploite 20 usines à travers le monde.

Cette acquisition permet à Saint-Gobain de renforcer sa position sur les marchés émergents à forte croissance, notamment en Inde et au Moyen-Orient. Elle s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe visant à devenir le leader de la construction durable.

Fosroc sera intégré au segment Solutions de Haute Performance de Saint-Gobain, qui fête en 2025 ses 360 ans et poursuit son engagement vers la neutralité carbone d’ici 2050.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock