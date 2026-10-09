Knauf Ceiling Solutions lance ELEGANZA, un plafond minéral à finition monolithique

ELEGANZA : un plafond acoustique à l’esthétique épurée

Depuis octobre 2026, Knauf Ceiling Solutions propose ELEGANZA, un nouveau système de plafond minéral conçu pour répondre aux exigences esthétiques et acoustiques des projets d’aménagement intérieur. Sa finition monolithique, sans joints apparents, crée une surface continue qui renforce la sensation d’espace et apporte une luminosité durable aux pièces.

Ce plafond acoustique s’adresse notamment aux restaurants, aux halls d’hôtels, aux espaces de vente et de loisirs, aux bureaux en open space, aux établissements de santé et aux bâtiments scolaires. Il peut également être installé dans les parties communes des logements collectifs ou dans les grandes pièces de vie des maisons individuelles.

Le système ELEGANZA se distingue par plusieurs caractéristiques techniques :

Une absorption acoustique élevée : son coefficient d’absorption atteint 0,95 αw, correspondant à la classe A de performance acoustique.

: son coefficient d’absorption atteint 0,95 αw, correspondant à la classe A de performance acoustique. Une atténuation latérale de 33 dB : cette performance contribue à limiter la propagation des bruits entre les espaces.

: cette performance contribue à limiter la propagation des bruits entre les espaces. Une réflexion lumineuse pouvant atteindre 84 % : sa finition blanche favorise la diffusion de la lumière.

: sa finition blanche favorise la diffusion de la lumière. Une surface sans joints apparents : le rendu continu participe à l’harmonie visuelle des espaces.

En limitant la réverbération sonore, ELEGANZA contribue à améliorer le confort acoustique, la qualité d’écoute et la concentration, y compris dans les locaux de grande hauteur.

© Credit Knauf Ceiling Solutions - Photographe Dion de Bakker © Credit Knauf Ceiling Solutions - Photographe MVL Media Groep © Credit Knauf Ceiling Solutions - Photographe Atelier fur Fotografie Rene Rotheli Précédent Suivant

Un plafond minéral personnalisable et intégrant des matières recyclées

Au-delà de sa finition blanche, le plafond ELEGANZA peut être réalisé sur mesure dans l’ensemble des couleurs du nuancier RAL. Cette personnalisation permet d’adapter la surface aux choix architecturaux et à l’identité visuelle des bâtiments.

Le système peut également être associé à une plaque de plâtre afin de créer des formes courbes ou arrondies et de diversifier les possibilités d’aménagement.

Constituée de fibres minérales, la dalle ELEGANZA intègre environ 67 % de matières recyclées. Cette composition constitue un atout pour les projets qui prennent en compte les enjeux environnementaux dans le choix des matériaux de construction et de finition.

Une mise en œuvre adaptée aux plafistes et plaquistes

La pose du plafond ELEGANZA est assurée par des professionnels certifiés et formés par les experts de la solution. Le système repose sur l'ossature de suspension RAPID'FIX. Après son installation, les poseurs appliquent un ruban adhésif étanche à l’air, puis fixent mécaniquement les dalles sur l’ossature.

Avec leurs dimensions de 2 400 × 1 200 mm, les panneaux limitent le nombre de joints à traiter. Ce format contribue à réduire le temps de pose et la consommation de matériaux nécessaires à la réalisation du plafond.

La finition comprend l’application de deux couches d’enduit de jointoiement, suivies d’un enduit de finition. Après ponçage, un enduit acoustique Silent Plaster est pulvérisé sur l’ensemble de la surface. Ce procédé, proche de celui utilisé pour les plafonds en plaques de plâtre, s’appuie sur des techniques familières aux plafistes et aux plaquistes.

Une faible hauteur de plénum et des équipements intégrés

D’une épaisseur de 25 mm, la dalle ELEGANZA permet d’intégrer discrètement différents équipements techniques, notamment des luminaires, des systèmes de climatisation et des trappes de visite.

Le système convient également aux configurations disposant d’un plénum réduit. La suspente nécessite une hauteur de seulement 70 mm, ce qui offre davantage de possibilités d’installation lorsque l’espace disponible au-dessus du plafond est limité.

Avec ELEGANZA, Knauf Ceiling Solutions propose ainsi une solution de plafond minéral qui associe continuité visuelle, performances acoustiques, personnalisation et intégration des équipements techniques pour les projets tertiaires, commerciaux et résidentiels.

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