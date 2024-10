Une nouvelle année record en vue pour Saint-Gobain

Malgré un marché de la construction neuve en baisse, Saint-Gobain anticipe une marge record en 2024, après une série de quatre années de progression. Le groupe mise sur ses acquisitions internationales pour maintenir sa croissance.

Saint-Gobain, géant des matériaux de construction, a annoncé un relèvement de sa prévision de marge d’exploitation pour 2024, et anticipe un nouveau record.

En effet, après avoir enregistré des marges en progression ces dernières années – 10,2 % en 2021, 10,4 % en 2022, et 11 % en 2023 – le groupe s'attend à un résultat encore supérieur cette année, et ce, malgré la crise de la construction neuve en Europe.

Saint-Gobain mise sur les acquisitions

Sur le troisième trimestre 2024, Saint-Gobain a affiché un chiffre d’affaires en légère hausse de 0,1 % à 11,57 milliards d’euros, pour un total de 35 milliards d’euros sur les neufs premiers mois, représentant une baisse de 4,1 % par rapport à la même période en 2023.

L’entreprise a été pénalisée par un effet de change défavorable, mais a profité de ses récentes acquisition à l’international, notamment en Australie, en Malaisie, au Canada, et dans la chimie de la construction avec l’achat de Fosroc.

Le groupe continue de ressentir les effets de la baisse en construction neuve en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, les tendances montrent une « amélioration sensible » par rapport au premier trimestre.

Prudence en Europe

Le marché de la construction neuve en Europe représente 12 % de son chiffre d’affaires, mais Saint-Gobain observe une résilience du secteur de la rénovation, ainsi qu’une performance stable en Amérique, Asie-Pacifique.

L’évolution des taux d’intérêt en Europe pourrait ainsi jouer un rôle dans la reprise, comme l’a expliqué le PDG, Benoit Bazin. « Dans les pays nordiques, où on a plus de financement à taux variable, quand les taux baissent, on a une reprise plutot plus rapide que quand on est sur des taux fixes », précise-t-il.

En France, cependant, la situation sera plus « graduelle », et la reprise pourrait prendre plusieurs trimestres. « Selon les pays, il y a entre 6 et 18 mois de décalage entre la baisse des taux et la reprise de la demande en construction neuve », a-t-il ajouté.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock