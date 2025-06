En 2024, le secteur du BTP enregistré la plus forte hausse de cessions/acquisitions de TPE et PME, avec une progression de +163 %. Le second œuvre représente plus de la moitié des transactions.

Comme chaque année depuis neuf ans, In Extenso Finance publie son « Panorama des cessions et acquisitions de TPE et PME ».



+163 % de cessions/acquisitions dans le BTP



En 2024, sur un total de 1 226 transactions en France, le secteur du BTP enregistre de loin la plus forte progression avec +163 %, contre une moyenne de +27 % tous secteurs confondus.



Sa progression devance ainsi celle du secteur de l’énergie, des matières premières et de la chimie, qui enregistre +45 %.

L'évolution des cessions/acquisitions par secteur en 2024. Source : In Extenso Finance



Le nombre total de transactions dans le BTP est de 137, juste derrière le secteur des technologies, médias et télécommunications (371 opérations), celui des services aux entreprises et particuliers (301) et celui des biens d’équipement (139).



Sur deux ans, les résultats sont également en hausse, alors que 112 opérations avaient été enregistrées dans le BTP en 2022.



Plus de la moitié des transactions réalisées dans le second œuvre



Dans le détail, en 2024, le segment du second œuvre représente plus de la moitié des cessions/acquisitions le BTP, avec 78 transactions. Il faut dire que l’avenir et les opportunités se tournent vers la rénovation énergétique et la réhabilitation.



En deuxième position, on retrouve le segment des matériaux et accessoires de construction, avec 40 opérations menées.



Enfin, la construction clôture le podium, avec seulement 12 transactions, dans un contexte de crise.



A noter également que les plus petites opérations, de 1 à 5 millions d’euros, représentent près de la moitié des cessions/acquisitions (64), avec des entreprises de petite taille souvent plus faciles à intégrer et un risque industriel limité. Parallèlement, 47 opérations concernaient des montants entre 5 et 15 millions d’euros, et 26 entre 15 et 50 millions d’euros.



Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock