France urbaine rappelle ses positions sur le logement La maire de Rennes, Nathalie Appéré, également secrétaire générale de l'organisation France urbaine et présidente de Rennes Métropole, a eu l'opportunité de rencontrer Guillaume Kasbarian, ministre délégué au Logement. L'objectif : présenter ses propositions visant à dynamiser l'offre de logement et à répondre à la crise majeure que traverse ce secteur. En effet, les chiffres témoignent d'une chute significative des mises en chantier (-23,7 % entre 2022 et 2023), d'un agrément de logements sociaux au plus bas depuis près de 40 ans, ainsi que d'une incapacité financière pour la majorité des ménages français à accéder au marché privé. Face à cette situation, Nathalie Appéré a réaffirmé l'importance de maintenir les fondamentaux de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Elle a également souligné que les logements locatifs intermédiaires (LLI), pour lesquels le ministre a annoncé la création d'un fonds d'un milliard d'euros pour financer 10 000 unités, ne répondraient qu'à une fraction des besoins. Selon elle, la priorité doit être accordée à la production de logements sociaux, pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de citoyens. Une approche qui implique des ajustements réglementaires et financiers, afin de permettre aux acteurs concernés de jouer pleinement leur rôle dans la gestion et la planification des constructions et des rénovations, ainsi que dans l'encadrement des loyers et la structuration des hébergements touristiques.