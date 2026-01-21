4 000 m2 d’espaces supplémentaires. C’est l’une des améliorations relevées sur le théâtre des Amandiers fraîchement réhabilité. Plus de détails sur ces quatre ans de travaux de rénovation.

C’était une inauguration en présence du maire de Nanterre Raphaël Adam, du président des Hauts-de-Seine Georges Siffredi et de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, le 9 janvier.

Le théâtre des Amandiers de Nanterre est de nouveau ouvert au public depuis le 18 décembre dernier. Fondé en septembre 1965, le lieu culturel a entamé en juin 2021 sa réhabilitation.

Le projet a été confié en octobre 2018 à l’agence norvégienne Snøhetta, qui a imaginé l’Opéra d’Oslo et le siège du journal Le Monde.

Une salle supplémentaire de 200 places

Jusque-là produite dans des locaux éphémères, la saison 2025-2026 continuera sur les planches rénovées du théâtre. Interrogé par l’AFP, le maire de Nanterre salue un théâtre « davantage lumineux, moins énergivore, accessible aux personnes porteuses de handicap ».

L’ouverture d’une ligne de tramway en 2031, située au parvis entre l’avenue Pablo-Picasso et l’avenue Joliot-Curie, jouera également sur l’accessibilité du lieu.

Mais l’opération a surtout permis d’élargir de 4 000 m2 l’établissement culturel. « Une nouvelle salle de 200 places a été créée, les équipements scénographiques entièrement renouvelés et les espaces d’accueil et les loges modernisés », lit-on sur le site du théâtre Nanterre-Amandiers. Maintenant ouverte sur l’extérieur, la partie basse du théâtre accueillera bientôt une librairie et un restaurant.

Sans compter la mise à jour des installations électriques et la réfection de l’isolation thermique.

Des irrégularités dans la procédure…

« Un théâtre de cette dimension, avec un projet aussi ambitieux, forcément il y a certains coûts qui ont un peu explosé l'enveloppe », commente auprès de l’AFP Christophe Rauck, directeur des Amandiers.

Car le budget, fixé à 28 millions d’euros par la Ville, aurait été dépassé, affirment Blond & Roux et deux autres sociétés. Ces derniers ont déposé plainte en novembre 2020 pour cette irrégularité ainsi qu'une note de qualité architecturale dégradée de façon « inexplicable » pour le projet de Blond & Roux, concurrent dans ce marché public.

Patrick Jarry, alors maire durant la consultation, nie les faits reprochés. L’ancien élu a quand même été mis en examen en mars 2025 pour atteinte à la liberté d'un marché public et placé sous contrôle judiciaire.

Par Virginie Kroun