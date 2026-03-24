MVRDV a terminé la réalisation du GATE M West Bund Dream Center, transformant une ancienne cimenterie localisé à Shanghai en un quartier culturel et de loisirs.

C'est un quartier entier qui a été transformé. S'inscrivant dans la dynamique de projets culturels du West Bund à Shanghai, cette nouvelle réalisation de MVRDV crée un espace urbain cohérent à partir d'un ensemble de bâtiments de différentes époques.

Réutilisant les structures existantes pour minimiser les émissions de carbone et insufflant une identité unique grâce à ses éléments de circulation orange vif, l’ensemble, offre aux usagers une multitude de possibilités comme le shopping, la restauration, les jeux de skateboard et d'escalade, mais aussi des visites d'expositions et d'événements ainsi que des lieux de détente au bord de l'eau.

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Le site du GATE M Dream Center abritait autrefois la cimenterie de Shanghai qui était, à son époque, la plus grande cimenterie d'Asie. L'Éxposition universelle de Shanghai de 2010 a incité la ville à relocaliser l'usine, ainsi que d'autres fonctions industrielles de ce quartier, et à rendre les rives du fleuve Huangpu accessibles aux habitants.

Avant la transformation de MVRDV, le site abritait deux ensembles de bâtiments très distincts : quelques grandes structures industrielles rappelaient l'histoire du quartier, tandis que les espaces intermédiaires abritaient des constructions inachevées, fruit d'une précédente tentative de développement qui n'a jamais abouti.

MVRDV a conçu le plan directeur de l'ensemble du site ainsi que les plans architecturaux de la moitié sud du site, dont la pièce maîtresse, l'usine M. Les bâtiments commerciaux de la partie nord du site ont été, quant à eux, conçus par l'Atelier Deshaus, tandis que Schmidt Hammer Lassen a conçu le West Bund Dome Art Centre et le nouveau Shanghai West Bund Theatre qui se trouve à l'extrémité nord du site.

Du béton brut assorti de couleurs vives

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Lors de sa conception, MVRDV a choisi de s'appuyer sur tous les éléments historiques du site, minimisant ainsi les émissions de carbone et les déchets liés à la démolition et à la reconstruction des structures. « Dès le départ, il était clair que les bâtiments existants conservaient une grande valeur. Nous ne voulions pas démolir des éléments simplement par simplicité, car cela impliquerait plus de carbone et plus de déchets », explique Jacob van Rijs, associé fondateur de MVRDV.

« Notre défi consistait à réunir ces éléments et à les faire fonctionner comme un seul espace, car leur association était complexe. Nous avons placé les bâtiments les plus récents en toile de fond, afin que les mastodontes industriels puissent être les points d'exclamation, avec des fonctions stimulantes qui exploitent leurs caractéristiques structurelles particulières. » Les silos industriels et les bâtiments d'usine restants constituent les points forts de la nouvelle zone. Ces structures en béton brut apportent une forte dimension historique et identitaire, renforcée par l'ajout d'escaliers et de cages d'ascenseur orange vif à leurs extérieurs.

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Boutiques, restaurants, hôtels et évènements culturels

Au rez-de-chaussée, l'imposant bâtiment M Factory abrite le Bloomarket qui allie marché alimentaire et restauration gastronomique. L'étage supérieur, accessible par un escalier orange créé à partir d'un ancien tapis roulant, abrite un vaste espace culturel pouvant accueillir des expositions, des conférences, des défilés de mode mais aussi des spectacles.

L'intérieur du grand silo a été transformé en centre d'escalade, les parcours de couleur orange situés à l'extérieur invitent à des plateformes d'observation sur le toit et à un balcon qui se trouve au premier étage. Autour de ces bâtiments industriels énigmatiques, des structures inachevées plus récentes ont été aménagées en boutiques, restaurants et hôtels, avec leurs façades neutres, leurs toits végétalisés et leurs terrasses extérieures. Elles définissent un espace public situé au bord de l'eau et mis en avant grâce à un aménagement paysager réalisé par Field Operations. L'imposante structure de M Factory a servi de panneau d'affichage idéal pour attirer le public vers les évènements qui s'y déroulent.

Le succès de cette transformation a déjà permis au projet de remporter plusieurs prix. L’agence néerlandaise MVRDV, qui possède également des bureaux à Paris, travaille actuellement sur d’autres projets du même genre dont la transformation d'un incinérateur.