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À Stockholm, un nouveau centre Nobel construit d’ici cinq ans

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Architecture
Publié le 01 avril 2026 à 8h00, mis à jour le 02 avril 2026 à 9h24, par Virginie Kroun
13 000 m2 sur six étages : voilà l'envergure du futur centre Nobel à Stockholm, dont la construction a réussi l'aval municipal. Un « hub de culture » pour ses partisans, un bâtiment Minecraft encombrant pour ses détracteurs.
©Adobe Stock - Batiweb
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« Ce sera le plus puissant symbole du savoir au monde » , avait résumé en janvier Hanna Stjärne, présidente de la fondation Nobel lors de la présentation des plans du futur centre Nobel à Stockholm. 

Mais ce n’est que ce jeudi 27 mars que le feu vert a été donné par le conseil municipal

Pour rappel, les prix Nobel de médecine, de physique, de chimie, de littérature et d'économie sont décernés tous les ans en octobre, à Stockholm, avant remise des prix en décembre. 

Bâtiment Minecraft ou « hub de culture » ?

 

13 000 m2 répartis sur six étages bordés par le Norrström, cours d’eau de la capitale suédoise… Le futur centre Nobel accueillera l’actuel musée Nobel – basé dans la vieille ville – et un auditorium dédié à des séminaires autour de thématiques liés aux Prix Nobel (sciences, littérature, paix). 

Sans compter des restaurants et une boutique, complétés par des terrasses au rez-de-chaussée et sur le toit, avec vue sur l'eau.

La structure, imaginée par l'architecte britannique David Chipperfield, sera tout en bois et briques rouges recyclées. Un architecture raccord avec l'hôtel de ville de Stockholm, qui accueille le banquet Nobel qui suit la remise des prix chaque décembre. 

Si la Ville a mis du temps à donner son aval, c’est à cause du mécontentement de responsables politiques, d'architectes et du public. Les détracteurs critiquent une construction dans une zone congestionnée appelée Slussen, mais aussi sa composition en quatre blocs de briques interconnectés. Certains osent la comparaison aux bâtiments du jeu vidéo Minecraft.

Les défenseurs du futur centre Nobel y voient plutôt un nouveau « hub de culture », a proximité de la vieille ville, la musée de photographe contemporaine Fotografiska comme le musée de la ville. 

Un hub dont le budget s’élève à 2,5 milliards de couronnes (pas loin de 230 millions d'euros), essentiellement financé par les dons privés. Début des travaux en 2027, pour une livraison en 2031.

Avec AFP

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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