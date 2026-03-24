L’école des Fabriques conçue et réalisée par l’agence Brenac & Gonzalez & Associés appartient à la lignée des équipements scolaires dernière génération.

C’est un joyau moderne, reflet d’une architecture scolaire du XXIe siècle qui a vu le jour à Marseille. En effet, situé au cœur de l’écoquartier des Fabriques, l’équipement qui porte la signature subtile de l’agence Brenac & Gonzalez & Associés répond avec brio aux diverses problématiques actuelles.

Réaliser une école à la fois protectrice et accueillante, ouverte et durable, conçue pour tisser les liens où les enfants peuvent s’instruire et s’épanouir. Le projet confié à l’agence d’architecture parisienne par l’EPA Euroméditerranée est constitué de sept classes de maternelle, dix classes de primaire, mais aussi d'un pôle de restauration et d'un autre sportif en plus d’un logement de fonction.

Au premier abord, le programme semble simple. Prenant place à la croisée de la Traverse de l’Extension et de la Rue Jardin, le nouveau groupe scolaire conçu comme un totem, constitue le premier équipement fédérateur d’un quartier en devenir.

©Sergio Grazia

Le bâtiment créé avec tact par Brenac & Gonzalez & Associés n’est pas simplement une enveloppe, c’est une calanque urbaine, un refuge naturel où la roche, la lumière et la végétation valsent en harmonie. La pierre, extraite de la carrière de Beaulieu, à Aix-en-Provence, devient le cœur battant de cette œuvre, ancrée dans son territoire, intemporelle mais aussi modérée dans son empreinte.

Elle filtre la lumière méditerranéenne, tisse des jeux d’ombre et de lumières, régule le souffle chaud du soleil, et offre un écrin protecteur aux usagers. Au sein des volumes blancs qui se déploient au-dessus d’un socle minéral et rigoureux, se trouvent juchées les salles de classe à l’instar des îles flottantes en mer.

La ventilation naturelle favorisée

Les formes se déploient avec élégance, s’ouvrent vers le sud pour accueillir la douceur du soleil, se fractionnent pour laisser entrer l’air, tandis que les circulations verticales relient ces univers suspendus comme des artères de vie. L’architecture croise le végétal qui se déploie sur les toits et les coursives, formant des jardins pédagogiques où la nature et l’éducation s’entremêlent.

©Sergio Grazia

Labellisée E+C- (E3C1) et BDM (Bâtiments durables méditerranéens), l’ensemble accorde avec discrétion durabilité et sensibilité. Tandis que la pierre, avec ses reliefs naturels, tempère la chaleur et enveloppe l’école d’un climat d’apaisement, les façades vitrées, généreuses et lumineuses, laissent entrer la lumière du jour, favorisent la ventilation naturelle, et instaurent un dialogue intime entre intérieur et extérieur. L’école devient ainsi un sanctuaire respectueux de son environnement, un lieu où la pédagogie se mêle à la conscience écologique.

©Sergio Grazia

Mais au-delà de son esthétisme apparent, le groupe scolaire s’avère être un véritable bastion de transmission et de protection. Ses formes lisibles, ses espaces agencés avec soin, son intérieur sécurisé et ses diverses qualités, présentent des éléments qui guident les enfants dans leur parcours en leur offrant un havre où ils peuvent s’épanouir en toute confiance.

Cette réalisation est non seulement une construction à l’architecture rigoureuse et adaptée aux enfants, mais c’est un lieu qui invite les usagers à grandir et à rêver.