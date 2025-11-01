Anne Lacaton & Jean-Philippe Vassal : l’architecture du déjà-là, du grand air et de l’économie juste

Lauréats du Pritzker 2021, Lacaton & Vassal défendent une architecture frugale, humaine et durable, fondée sur la transformation plutôt que la démolition.

“Détruire, c’est gaspiller. Transformer, c’est créer.”

Une trajectoire entre Bordeaux, Paris et les grands ensembles

Formés à l’école de Bordeaux dans les années 1980, Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal fondent leur agence en 1987. Leur philosophie : “plus d’espace, plus de lumière, pour moins d’argent.”

En 2021, ils reçoivent le Prix Pritzker, récompensant leur engagement constant en faveur d’une architecture non spectaculaire, mais généreuse, écologique et sociale.

Une approche : rénovation, extension, anti-démolition

Et si on n’abattait pas les HLM mais qu’on les ouvrait sur la lumière ?

Et si la véranda devenait un modèle de logement ?

Et si les budgets publics servaient à offrir plus de mètres carrés, pas moins ?

Leur modèle repose sur la transformation douce, la non-destruction, l’économie de moyens au service d’une qualité de vie maximale.

5 projets qui incarnent leur vision

Transformation de la Tour Bois-le-Prêtre (2011, Paris)

Ajout de balcons et jardins d’hiver sans reloger les habitants.

Meilleure qualité de vie, coût minimal.

Grand Parc Bordeaux (2017)

Extension de 530 logements sociaux avec vérandas et balcons.

Plus de surface, plus de lumière, sans démolition.

École d’architecture de Nantes (2009)

Bâtiment-ouvert sur la ville, ventilation naturelle, flexibilité.

Spatialité généreuse + pédagogie intégrée.

FRAC Nord-Pas-de-Calais (2013)

Double halle en miroir, extension transparente.

Patrimoine réutilisé, économie circulaire.

Maisons individuelles Low Cost

Maisons économiques, préfabriquées, évolutives.

Architecture pour tous, adaptable, qualitative.

Des architectes discrets mais puissants

Lacaton & Vassal ont influencé toute une génération d’architectes frugaux, et ouvert un débat politique sur le logement, le confort et la valeur d’usage.

Leur travail réconcilie éthique et esthétique.

Une écologie du déjà-là

Réutilisation systématique

Zéro démolition

Systèmes passifs (verrières, ventilation naturelle)

Économie de ressources, mais générosité spatiale

3 choses à retenir

Ils défendent l’extension, la transformation et la réutilisation.

Ils montrent qu’une architecture sociale peut être belle et généreuse.

Leur approche est radicalement écologique, humaine et urbaine.

Par Camille Decambu