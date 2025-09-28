Elemental : le collectif chilien qui construit la ville avec ses habitants

Elemental, collectif chilien fondé par Alejandro Aravena, réinvente le logement social avec une architecture évolutive, inclusive et durable.

“La moitié d’une bonne maison vaut mieux qu’une maison complète mais médiocre.” — Alejandro Aravena

Elemental est fondé en 2001 à Santiago du Chili, par Alejandro Aravena avec Andrés Iacobelli, Gonzalo Arteaga, Juan Cerda et Diego Torres. Ce collectif d’architectes et d’ingénieurs est devenu le fer de lance de l’architecture sociale, participative et évolutive.

Ils proposent des projets low-tech, adaptables et profondément urbains, qui répondent à la crise du logement, à l’exclusion spatiale et à la résilience post-catastrophe.

ADN du cabinet

Conception avec les habitants, sur le long terme

sur le long terme Logement social évolutif (incremental housing)

(incremental housing) Architecture comme outil d’inclusion, de densité, de justice spatiale

Plans ouverts, toitures à étendre, murs à compléter

Elemental conçoit le cadre, les usagers bâtissent le reste.

5 projets emblématiques

Quinta Monroy Housing (2004, Iquique)

100 logements livrés à moitié, à compléter selon les besoins.

Base solide, reste libre. Référence mondiale.

Villa Verde Housing (2013, Constitución)

Maisons mitoyennes extensibles en bois.

Approche low-cost + modularité qualitative.

Poste-tsunami masterplan (2010, Constitución)

Plan urbain après catastrophe.

Urbanisme résilient, concertation massive.

UC Innovation Center (2014, Santiago)

Bâtiment universitaire sans couloir, patios ouverts.

Espace de rencontre + ventilation naturelle.

International Housing Projects (Mexique, Haïti, Pérou)

Modèle exporté à échelle internationale. Logique ouverte.

Une agence militante, réaliste, influente



Elemental est un modèle d’architecture engagée mais constructive.

Le cabinet influence politiques publiques, ONG, institutions, sans tomber dans l’utopie ni le gadget.

Une écologie sociale

Pas de clim, ni d’artifices techniques

Matériaux locaux, construction sèche

Espaces ventilés naturellement

Écologie abordable, inclusive, réaliste



3 choses à retenir

Elemental construit des structures évolutives à faible coût.

Ils placent l’usager au cœur du processus architectural.

Leur architecture est lucide, modulaire et profondément humaine.



Par Camille DECAMBU