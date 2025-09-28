ConnexionS'abonner
Fermer

Elemental : le collectif chilien qui construit la ville avec ses habitants

Architecture
Par Batiweb Rédaction
Publié le 28 septembre 2025
Mis à jour le 26 septembre 2025 à 14h22
Partager : 
Elemental, collectif chilien fondé par Alejandro Aravena, réinvente le logement social avec une architecture évolutive, inclusive et durable.
©Adobe Stock
©Adobe Stock

La moitié d’une bonne maison vaut mieux qu’une maison complète mais médiocre.” — Alejandro Aravena

Elemental est fondé en 2001 à Santiago du Chili, par Alejandro Aravena avec Andrés Iacobelli, Gonzalo Arteaga, Juan Cerda et Diego Torres. Ce collectif d’architectes et d’ingénieurs est devenu le fer de lance de l’architecture sociale, participative et évolutive.

Ils proposent des projets low-tech, adaptables et profondément urbains, qui répondent à la crise du logement, à l’exclusion spatiale et à la résilience post-catastrophe.

ADN du cabinet

  • Conception avec les habitants, sur le long terme
  • Logement social évolutif (incremental housing)
  • Architecture comme outil d’inclusion, de densité, de justice spatiale
  • Plans ouverts, toitures à étendre, murs à compléter

Elemental conçoit le cadre, les usagers bâtissent le reste.

5 projets emblématiques

Quinta Monroy Housing (2004, Iquique)

  • 100 logements livrés à moitié, à compléter selon les besoins.
  • Base solide, reste libre. Référence mondiale.

Villa Verde Housing (2013, Constitución)

  • Maisons mitoyennes extensibles en bois.
  • Approche low-cost + modularité qualitative.

Poste-tsunami masterplan (2010, Constitución)

  • Plan urbain après catastrophe.
  • Urbanisme résilient, concertation massive.

UC Innovation Center (2014, Santiago)

  • Bâtiment universitaire sans couloir, patios ouverts.
  • Espace de rencontre + ventilation naturelle.

International Housing Projects (Mexique, Haïti, Pérou)

  • Modèle exporté à échelle internationale. Logique ouverte.

Une agence militante, réaliste, influente


Elemental est un modèle d’architecture engagée mais constructive.
Le cabinet influence politiques publiques, ONG, institutions, sans tomber dans l’utopie ni le gadget.

Une écologie sociale

  • Pas de clim, ni d’artifices techniques
  • Matériaux locaux, construction sèche
  • Espaces ventilés naturellement
  • Écologie abordable, inclusive, réaliste
     

3 choses à retenir

  • Elemental construit des structures évolutives à faible coût.
  • Ils placent l’usager au cœur du processus architectural.
  • Leur architecture est lucide, modulaire et profondément humaine.
     

Par Camille DECAMBU

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.