Elemental : le collectif chilien qui construit la ville avec ses habitants
Mis à jour le 26 septembre 2025 à 14h22
“La moitié d’une bonne maison vaut mieux qu’une maison complète mais médiocre.” — Alejandro Aravena
Elemental est fondé en 2001 à Santiago du Chili, par Alejandro Aravena avec Andrés Iacobelli, Gonzalo Arteaga, Juan Cerda et Diego Torres. Ce collectif d’architectes et d’ingénieurs est devenu le fer de lance de l’architecture sociale, participative et évolutive.
Ils proposent des projets low-tech, adaptables et profondément urbains, qui répondent à la crise du logement, à l’exclusion spatiale et à la résilience post-catastrophe.
ADN du cabinet
- Conception avec les habitants, sur le long terme
- Logement social évolutif (incremental housing)
- Architecture comme outil d’inclusion, de densité, de justice spatiale
- Plans ouverts, toitures à étendre, murs à compléter
Elemental conçoit le cadre, les usagers bâtissent le reste.
5 projets emblématiques
Quinta Monroy Housing (2004, Iquique)
- 100 logements livrés à moitié, à compléter selon les besoins.
- Base solide, reste libre. Référence mondiale.
Villa Verde Housing (2013, Constitución)
- Maisons mitoyennes extensibles en bois.
- Approche low-cost + modularité qualitative.
Poste-tsunami masterplan (2010, Constitución)
- Plan urbain après catastrophe.
- Urbanisme résilient, concertation massive.
UC Innovation Center (2014, Santiago)
- Bâtiment universitaire sans couloir, patios ouverts.
- Espace de rencontre + ventilation naturelle.
International Housing Projects (Mexique, Haïti, Pérou)
- Modèle exporté à échelle internationale. Logique ouverte.
Une agence militante, réaliste, influente
Elemental est un modèle d’architecture engagée mais constructive.
Le cabinet influence politiques publiques, ONG, institutions, sans tomber dans l’utopie ni le gadget.
Une écologie sociale
- Pas de clim, ni d’artifices techniques
- Matériaux locaux, construction sèche
- Espaces ventilés naturellement
- Écologie abordable, inclusive, réaliste
3 choses à retenir
- Elemental construit des structures évolutives à faible coût.
- Ils placent l’usager au cœur du processus architectural.
- Leur architecture est lucide, modulaire et profondément humaine.
Par Camille DECAMBU
Pourquoi l’architecture bioclimatique séduit de plus en plus de constructeurs ?
Face aux enjeux climatiques, l’architecture bioclimatique s’impose en alliant confort, économies d’énergie et conception durable du bâti.
Un vent d’air frais souffle à l’Aquascope
L’Aquascope, à Poitiers, prouve que la ventilation naturelle peut offrir fraîcheur et confort, même dans le cas d’un énorme complexe aquatique.
Lanterneau continu B de LAMILUX : plus de lumière naturelle pour les halles
La lumière naturelle est essentielle dans les halls industriels et polyvalents. Un éclairage optimal économise l’énergie et améliore le bien-être. Le lanterneau continu B de LAMILUX offre une solution...
Le logement locatif intermédiaire maintient le cap en 2024
La production de logements locatifs intermédiaires (LLI) a bien résisté en 2024, un an après la signature d’un pacte visant à accroître sa production. Une nouvelle saluée par Valérie Létard, ministre du...