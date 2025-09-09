Baptisé Fluvial, l’écoquartier de L'Île-Saint-Denis a vu sa deuxième partie inaugurée le samedi 6 septembre. Le premier héritage des ouvrages olympiques, dont le chantier remonte aux années 2000.

Le 6 septembre, élus et habitants de L'Île-Saint-Denis ont inauguré l'écoquartier Fluvial. Il s’agit du premier héritage du Village des Athlètes en Seine-Saint-Denis, construit pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Autrement dit : la « démonstration de la capacité des Jeux à, non pas tout changer, mais à apporter un héritage à un territoire en particulier », se réjouit Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et président de l'établissement public territorial Plaine Commune.

450 logements prévus attendent encore leurs habitants

À savoir qu’une première partie du projet a été livrée entre 2019 et 2020. Le programme remonte à une vingtaine d’années et tend à « relier le sud et le nord de la ville pour recréer une continuité urbaine », rappelle Mohamed Gnabaly, maire de L'Île-Saint-Denis, territoire longiligne et entouré par la Seine.

Alors en cours de chantier, la Ville et l’EPT décident en 2016 de ralentir la cadence, afin d’aménager un accueil pour les athlètes durant l’été 2024. L’espace en question mesure 7 hectares et a permis la réalisation des plusieurs équipements « jugés jusque-là impossibles ».

Des lignes à haute tension ont été enfouies et un mur anti-bruit a été érigé sur l'A86. Sans compter la Cité des arts, une base nautique mais aussi un pont dédié à la circulation douce (piétons, vélos et bus). Les voitures sont ainsi interdites dans ce bout de Fluvial, qui fait la part belle aux constructions bois.

Un hôtel 3 étoiles a ouvert ses portes et la population peut aussi profiter du parc d’1,5 hectare.

Toutefois, les 450 logements prévus attendent encore leurs habitants. Fin juillet 2025, plus de la moitié des logements du Village Olympique étaient déjà vendus.

À savoir que l’impact des ouvrages olympiques sur la crise du logement interroge, entre risque de gentrification mais aussi assouplissement des régles d’urbanisme, comme expliqué dans notre dossier.

Par Virginie Kroun