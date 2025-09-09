À L'Île-Saint-Denis, la deuxième partie de l’écoquartier inaugurée
Le 6 septembre, élus et habitants de L'Île-Saint-Denis ont inauguré l'écoquartier Fluvial. Il s’agit du premier héritage du Village des Athlètes en Seine-Saint-Denis, construit pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.
Autrement dit : la « démonstration de la capacité des Jeux à, non pas tout changer, mais à apporter un héritage à un territoire en particulier », se réjouit Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis et président de l'établissement public territorial Plaine Commune.
450 logements prévus attendent encore leurs habitants
À savoir qu’une première partie du projet a été livrée entre 2019 et 2020. Le programme remonte à une vingtaine d’années et tend à « relier le sud et le nord de la ville pour recréer une continuité urbaine », rappelle Mohamed Gnabaly, maire de L'Île-Saint-Denis, territoire longiligne et entouré par la Seine.
Alors en cours de chantier, la Ville et l’EPT décident en 2016 de ralentir la cadence, afin d’aménager un accueil pour les athlètes durant l’été 2024. L’espace en question mesure 7 hectares et a permis la réalisation des plusieurs équipements « jugés jusque-là impossibles ».
Des lignes à haute tension ont été enfouies et un mur anti-bruit a été érigé sur l'A86. Sans compter la Cité des arts, une base nautique mais aussi un pont dédié à la circulation douce (piétons, vélos et bus). Les voitures sont ainsi interdites dans ce bout de Fluvial, qui fait la part belle aux constructions bois.
Un hôtel 3 étoiles a ouvert ses portes et la population peut aussi profiter du parc d’1,5 hectare.
Toutefois, les 450 logements prévus attendent encore leurs habitants. Fin juillet 2025, plus de la moitié des logements du Village Olympique étaient déjà vendus.
À savoir que l’impact des ouvrages olympiques sur la crise du logement interroge, entre risque de gentrification mais aussi assouplissement des régles d’urbanisme, comme expliqué dans notre dossier.
Par Virginie Kroun
Voisins-le-Bretonneux : un nouveau quartier résidentiel voit le jour
Livré sans retard ni recours, l’écoquartier « Parc du Lac », à Voisins-le-Bretonneux (78), incarne une nouvelle manière d’habiter : plus verte, plus solidaire, plus fluide. Un pari tenu dans un contexte...
Sapa fait ses classes à l’Institut des Études Territoriales (INET) de Strasbourg : Création de 5 126 m2 de solutions façades sur-mesure...
L’agence MICHEL SPITZ ARCHITECTES a mené, pour le compte du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE (CNFPT), la construction de son nouvel INSTITUT NATIONAL DES ÉTUDES TERRITORIALES (INET) à Strasbourg....
Placo® innove pour le Village des Athlètes avec ses cloisons démontables !
Placo® se lance dans la course du réemploi avec une première expérimentation à grande échelle.
Village olympique : plus de la moitié des logements déjà vendus aux particuliers
Un an après avoir accueilli les athlètes des Jeux de Paris 2024, les logements du village olympique trouvent progressivement preneurs. À fin juillet, 52 % des appartements proposés à la vente avaient été...