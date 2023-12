Les résultats de l’édition 2023 du concours Med’Innovant viennent de tomber. Au cours de la cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée à La Coque, à Marseille, cinq entrepreneurs ont été récompensés pour leurs solutions innovantes qui répondent aux défis des territoires et des villes en pleine mutation : Acqua.Ecologie, Geosophy, Bien élevées - Du Safran sur les toits, OliviAnne et Mobylus.

On connaît désormais le nom des cinq lauréats de l’édition 2023 du concours Med’Innovant, organisé depuis 2010 par l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPA Euroméditerranée). La cérémonie de remise des prix, qui s’est déroulée le 22 novembre à Marseille, a récompensé cette année cinq entrepreneurs : Acqua.Ecologie, Geosophy, Bien élevées - Du Safran sur les toits, OliviAnne et Mobylus.

L’EPA Euroméditerranée porte depuis 1995 un modèle de ville durable méditerranéenne, s’efforçant d’inscrire les besoins et usages de ceux qui y vivent et y travaillent au centre de sa stratégie de développement. Afin de dénicher les solutions intelligentes, de les accompagner et de les déployer sur son territoire, Euroméditerranée a lancé il y a 13 ans le concours Med’Innovant.

Celui-ci vise à récompenser chaque année des porteurs de projets prometteurs capables de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de demain, et de participer à la construction et à l’aménagement des villes durables. Cette édition 2023 a attiré près de 80 candidatures, gages de l’intérêt grandissant des startups pour les problématiques d’aménagement des territoires de demain, mais aussi d’un accompagnement de la part de Med’Innovant pour les lauréats.

Sur 80 candidatures reçues, 10 finalistes ont été retenus. Ces derniers ont pitché leurs projets devant un jury composé de 9 experts de l’aménagement durable des territoires. Parmi eux, et aux côtés d’Euroméditerranée, se tenaient Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Eiffage, Engie, Redman, Ici Marseille, La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée, P.Factory et la Société d’avocats Fidal.

Cinq lauréats, un lauréat par catégorie

Les candidats concouraient pour cinq catégories (appelées « défis ») différentes. Pour le premier défi, à savoir « Agir contre les îlots de chaleur en ville en réutilisant les eaux traitées (eaux grises et noires) au service des espaces verts », le thème retenu était « L’eau dans la ville », parrainé par Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Pour cette catégorie, c’estla start-up Acqua.Ecologie qui a terminé sur la plus haute marche du podium. Sa solution Acqua SMart Reuse révolutionne la gestion de l’eau sur site, en proposant la valorisation des eaux uséeset la réutilisation totale de l’eau avec un système à la pointe de l’innovation, plus économique, plus durable et certifié.

Le thème de la catégorie « Déterminer, grâce au croisement de données (Big Data + IA), si un bâtiment est sur chauffage individuel ou collectif et s’il est alimenté au gaz ou à l’électricité » portait sur l’« Énergie et traitement de données/Big data ». Avec comme parrain le groupe industriel ENGIE, c’est la start-up Geosophy qui a su tirer son épingle du jeu. Geosophy est la première plateforme SaaS évaluant le potentiel géo-énergétique des sous-sols. Cette solution offre aux secteurs de l’immobilier et de la construction des outils décisionnels pour intégrer cette énergie locale et durable, permettant jusqu’à 90 % de réduction de l’empreinte carbone des bâtiments tout en divisant par cinq leurs dépenses énergétiques.

C’est la start-up Bien élevées - Du Safran sur les Toits qui a remporté la catégorie « Accueillir confortablement et durablement des usages multiples sur les toitures terrasses méditerranéennes pour que ces espaces trop peu valorisés deviennent des lieux de vie, de bien-être et d’évasion, de santé, de production, de partage, de vivre ensemble, etc » sur le thème « Utilisation des toitures et Espace partagé ». Cette catégorie avait comme parrain l’entreprise Eiffage. Bien élevées - Du Safran sur les Toits met en avant des méthodes de culture productives, low tech et hautement résilientes permettant de produire une épice d’exception sur les toits : le safran. Les safranières urbaines sont écologiques, n’ont pas besoin d’eau ni d’électricité, n’utilisent aucun produit chimique et sont compatibles avec des bâtiments de portance modérée et d’accès atypiques.

La catégorie « Favoriser l’intégration de la biodiversité à plusieurs échelle : le logement, le bâtiment, le quartier de la ville » avait pour thème « Nature en ville », et était parrainée par REDMAN. C’est la start-up OliviAnne - Green Med qui a remporté la récompense. Cette start-up développe des îlots de fraîcheur et de biodiversité au cœur des villes en surchauffe. Les différentes solutions proposées sont fondées sur la nature, adaptées au contexte local et rendent les lieux de vie et de travail durables et désirables pour tout le vivant. Parmi ses solutions figurent des micro-forêts urbaines, des haies fruitières et des toitures végétalisées.

Pour le dernier défi, « Développer des mobilités décarbonées pour les activités des artisans et des commerçants »,portant sur le thème des « Mobilités durables » et parrainé par Ici Marseille & Euroméditerranée, le vainqueur est la start-up Mobylus. Mobylus offre une solution d’autopartage de voiture. Pour lever les freins psychologiques ou techniques à de tels changements d’habitudes, Mobylus propose un cadre, des outils et des services pour un autopartage de proximité en toute confiance : création et animation de la communauté, outils de gestion des véhicules et de l’autopartage, jusqu’à la fourniture des véhicules eux-même si besoin.

Les cinq grands gagnants vont pouvoir bénéficier d’un accompagnement d’un an de leur parrain. Ils se partageront également une dotation d’un montant de 50 000 €. Par ailleurs, un package d’accélération leur sera également offert. Celui-ci leur permettra de développer et tester leur solution à l’échelle locale s’ils le souhaitent. Des mises en relation ciblées, des cessions de travail, d’accompagnement technique ou encore d’actions de communication pour augmenter leur visibilité leur sera également proposé.

