Vo Trong Nghia : l’architecte vietnamien du bambou, du climat et de la ville-jardin
Mis à jour le 13 octobre 2025 à 16h38
“L’architecture doit reconnecter l’homme à la nature, surtout en ville.”
Une trajectoire entre Japon et Vietnam
Né en 1976 au Vietnam, Vo Trong Nghia étudie l’architecture au Japon. En 2006, il crée son agence à Hô-Chi-Minh-Ville, avec une idée simple et radicale : construire pour les tropiques, avec les tropiques.
Son style fusionne bambou, béton, végétal et ventilation naturelle. Il est devenu une figure majeure de l’architecture bioclimatique en Asie du Sud-Est.
Une approche : la nature comme structure et comme stratégie
Chez Vo Trong Nghia, le végétal est partie prenante de la conception.
- Et si une maison pouvait respirer sans clim ?
- Et si les façades étaient des jardins ?
- Et si le bambou remplaçait l’acier ?
Il ne cherche pas à “intégrer” la nature : il la place au centre du projet, comme matériau, climat et message.
5 projets qui incarnent sa vision
Bamboo Stalactite Pavilion (2016, Venise)
Pavillon autoportant en bambou, sans clou ni colle.
Symbole de légèreté, de modularité et de tradition revisitée.
Stacking Green House (2011, Hô-Chi-Minh-Ville)
Maison urbaine dont chaque étage est une jardinière géante.
Résistance à la chaleur, oxygénation, design radical.
Farming Kindergarten (2013, Dong Nai)
École en spirale avec toit-potager.
Apprentissage de la nature, autonomie alimentaire, ventilation passive.
House for Trees (2014, Vietnam)
Bloc de béton percé d’arbres géants, en pleine ville.
Microclimat urbain, réponse à l'étalement.
Vietnam Pavilion (Expo 2010, Shanghai)
Structure entièrement en bambou, démontable, sans vis.
Architecture low-tech, poétique, responsable.
Une figure internationale de la ville bioclimatique
Vo Trong Nghia construit au Japon, au Vietnam, à Dubaï, à Milan… mais toujours avec la même exigence écologique et artisanale.
Il forme une nouvelle génération d’architectes vietnamiens et milite pour une architecture locale, végétale, tropicale et accessible.
Une écologie structurelle et radicale
- Bambou, brique, béton local
- Végétal comme isolant, filtre, structure
- Ventilation naturelle, lumière passive
- Déconstruction possible
Il pousse la logique bioclimatique jusqu’au bout, dans des climats extrêmes.
Par Camille Decambu
