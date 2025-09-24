Mort de Kongjian Yu, pionnier des « villes éponges », dans un crash au Brésil

Mort de Kongjian Yu, père des « villes éponges »

Le monde de l’architecture durable perd l’une de ses grandes voix. Le Chinois Kongjian Yu, 62 ans, père du concept de « ville éponge », est décédé mardi dans un accident d’avion au Brésil. Son héritage pose des jalons très concrets pour l’aménagement et les chantiers.

Un drame dans le ciel du Pantanal

L’appareil s’est écrasé mardi soir dans le Pantanal (État du Mato Grosso do Sul). Quatre victimes sont à déplorer : Kongjian Yu, les cinéastes brésiliens Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz et Rubens Crispim Jr, ainsi que le pilote. Les autorités brésiliennes ont ouvert une enquête ; la cause du crash n’était pas encore établie au 24 septembre 2025.

L’architecte qui voulait apprivoiser l’eau

Architecte paysagiste, professeur et fondateur du cabinet Turenscape, il a popularisé les « sponge cities » : des villes qui absorbent, stockent et restituent l’eau via des sols perméables, parcs inondables, noues et bassins, plutôt que de tout canaliser. Une philosophie devenue référentiel d’action dans des centaines de projets.

« Villes éponges » : des principes aux chantiers

Désimperméabiliser rues, parkings, cours d’école : multiplier les revêtements perméables, les joints drainants, les noues végétalisées.

rues, parkings, cours d’école : multiplier les revêtements perméables, les joints drainants, les noues végétalisées. Gérer à la source : infiltration locale (tranchées, puits, bassins) avant tout raccord réseau.

: infiltration locale (tranchées, puits, bassins) avant tout raccord réseau. Travailler les toitures : végétalisation et rétention en toiture pour lisser les pics de pluie et améliorer le confort d’été.

: végétalisation et rétention en toiture pour lisser les pics de pluie et améliorer le confort d’été. Raisonner par micro-bassin versant : caler dimensionnement et entretien dès l’APS.

: caler dimensionnement et entretien dès l’APS. Croiser ZAN / PLU / RE2020 : intégrer la contrainte réglementaire dès la programmation.



Des solutions déjà à l’œuvre

Parkings perméables : retour d’expérience du programme Roulépur : jusqu’à 90 % des eaux pluviales retenues et plus de 80 % des polluants abattus selon les essais menés avec ECOVEGETAL .

: retour d’expérience du programme : jusqu’à et plus de selon les essais menés avec . Toitures végétalisées et biosolaires : bénéfices combinés (gestion de l’eau, réduction des îlots de chaleur, soutien aux ENR) et cadre légal renforcé.

: bénéfices combinés (gestion de l’eau, réduction des îlots de chaleur, soutien aux ENR) et cadre légal renforcé. Matériaux et mise en œuvre : panorama des pavés drainants, bétons drainants, graviers stabilisés, enrobés poreux, avec points de vigilance sur portance, fondations drainantes et maintenance. Solutions citées :Nidaplast(modules de rétention, dalles alvéolaires), URBASTYLE (pavés drainants), Alkern Hydrojoint (pavé drainant PMR).



Comment le BTP peut prolonger l’héritage de Kongjian Yu Repenser les sols existants : parkings, cours logistiques, placettes — c’est là que la désimperméabilisation est la plus rentable et visible.

Exploiter le potentiel des toitures : systèmes de rétention/irrigation en toiture pour décaler les débits de pointe et gagner en confort d’été. S’appuyer sur les politiques locales : plans « pluie », ZAN, PLUi ; à Paris, la Ville vise une « ville éponge » d’ici 2050, avec désimperméabilisation et déconnexion partielle du réseau.

Une vision saluée dans le monde entier

Associations professionnelles et institutions saluent un visionnaire des solutions fondées sur la nature. Pour la filière, la meilleure manière d’honorer son travail est d’industrialiser ces pratiques : cahiers des charges, contrôles de perméabilité, formation pose et entretien (désherbage, curage, rechargement des joints).

Par Camille DECAMBU