Au Lavandou, Pietri Architectes restructure l’Hôtel Les Roches en dialogue avec la pente, la pierre et le paysage méditerranéen.

C’est un paysage accidenté à la fois complexe et rigide que vient apprivoiser l’architecture sensible de l’Hôtel Les Roches. Grâce à une grande dextérité, l’équipement a su s’incruster dans le site, se lover à l’existant et combler plusieurs interstices vacants. Une manière intelligente d’habiter le lieu, en tirer le meilleur et s’épanouir. Dans cette reconstruction complète qui croise adroitement architecture et ingénierie, la prouesse est tout aussi esthétique que technique.

Une telle opération demande une grande connaissance ainsi qu’un indéniable savoir-faire pour un résultat impeccable. L’Hôtel Les Roches constitue une renaissance joyeuse qui donne la part belle au paysage alentour sans pour autant altérer l’histoire du lieu.

L’établissement créé dans les années 1930 et pensé comme un lieu d’exception, a subi au fil du temps plusieurs améliorations. L’agrandissement dans les années 1950 suivi d’une extension dans les années 1980, ont changé la physionomie organisationnelle du départ. Il était temps de restructurer l’ensemble, le doter des dernières normes et l’inscrire dans une dynamique future censée procurer confort et bien-être aux usagers.

© Nicolas Anetson

Une transformation profonde

En 2009, suite à son acquisition par un groupe hôtelier familial français, l’équipement situé au cœur des calanques de Peire Gouerbe, qui a marqué en son temps les esprits, est voué à la promesse d’une véritable métamorphose.

Accompagnant la déclivité du terrain, l’hôtel compose non seulement avec le paysage mais profite de l’existant pour écrire une nouvelle histoire. L’agence Pietri Architectes, rompue à l’exercice délicat des transformations et réhabilitations à caractère spécifique à l’instar du projet marseillais des Voûtes de la Major, a su glisser une bâtisse novatrice au sein de l’existant.

Nous ne pouvons pas parler d’une greffe mais d’une appropriation complète d’un lieu dans le but d’une transformation profonde. Néanmoins les fondamentaux qui constituent l’identité du lieu ont été conservés. Ainsi, le socle, creusé dans la pente a été habillé de pierre de Bormes, il accueille les chambres qui s’ouvrent par de grandes baies vitrées sur le large. Pensées comme des grottes de pierre car voûtées, elles offrent une expérience singulière à tout visiteur.

Tandis que le restaurant, la piscine et les divers espaces communs se trouvent au-dessus de cette entité minérale aux couleurs chaudes, les niveaux supérieurs se caractérisent par leur ligne épurée, leurs balcons et casquettes solaires en béton fibré (BFUP) à ultra-hautes performances, perforées de motifs arrondissant encore plus la bâtisse dans l’héritage méditerranéen d’une architecture de circonstance. Soulignons par ailleurs, que l’établissement a été élu, selon le Prix Versailles, l’un des dix plus beaux hôtels du monde.

© Nicolas Anetson

Une intervention chirurgicale

Face à la Méditerranée, l’Hôtel les Roches multiplie les cadrages sur le paysage, coordonne les circulations entre passerelles et escaliers, apporte une dose de détente au sein d’une végétation soignée et affirme son lien au sol. Un lien fort, tissé pour durer où aucun détail n’est délaissé.

L’établissement de grand luxe, né d’une contrainte ne cesse de se renouveler grâce à la volonté d’entreprendre, d’étonner et de continuer. L’intervention que l’on peut désigner comme chirurgicale a pourtant nécessité de gros efforts. Après des travaux titanesques, l’édifice qui a traversé le temps semble revigoré. Au Lavandou, la belle au bois dormant porte un nom : L’Hôtel des Roches !