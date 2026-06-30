Le nouveau siège social de Schneider Electric, naît d’une vision où l’espace de travail évolue et englobe plusieurs fonctions.

Signé Brenac & Gonzalez & Associés, l’ensemble tertiaire de 30 400m², niché dans la ZAC Seine Arche de Nanterre, constitue une curiosité à part entière. Destiné à accueillir le nouveau siège social de Schneider Electric d’ici la fin 2026, l’ensemble incarne une architecture conçue autant pour vivre que pour travailler.

Le programme est pourtant conséquent, on y trouve un showroom ouvert au public au premier étage, des bureaux, plusieurs espaces de coworking et un rooftop avec une vue prenante sur les environs. Par ailleurs, la base accueille des commerces, une brasserie et un espace de fitness en dialogue ouvert et permanent avec la ville. C’est un projet qui recrée un socle urbain vivant et actif dépassant le simple cadre d’un immeuble tertiaire retranché et solitaire.

©Stefan Tuchila

Le projet est remarquable même de loin. Les baguettes blanches des façades, positionnées selon une anarchie étudiée, forment une première enveloppe qui suit le tracé du terrain et répond favorablement aux principes du PLU (Plan local d’urbanisme) de la ville. Se crée ainsi une façade rythmée qui nous rappelle par moment les fameux modules d’Auguste Perret.

Un clin d'œil adressé à Alvaro Siza

Derrière cette vêture structurante, poreuse et immaculée se dresse en retrait une deuxième peau de couleur sable poudrée comportant des huisseries de la même couleur. Un agréable couloir se crée entre les deux enveloppes où se trouvent quelques graminées. Cet espace tampon sert non seulement de liaison entre les différents espaces du projet, mais il joue un important rôle bioclimatique.

L’entrée via le boulevard des Bouvets reste néanmoins inoubliable. Pour atteindre l’intérieur du grand hall agrémenté d’une forêt de poteaux métalliques de couleur noire et de formes organiques, le visiteur traverse une passerelle surplombant un vide végétalisé qui surprend par un quiproquo dû à la présence d’un gigantesque miroir tapissant le mur entier.

Les amateurs d’architecture reconnaitront le clin d’œil des architectes à Alvaro Siza. Ainsi naissent d’improbables jeux d’ombres et de lumières en retrait du tumulte de la ville.

©Stefan Tuchila

C’est un lieu de travail flexible tourné vers l’avenir qui vient de voir le jour. Edenn est plus qu’un simple bâtiment, c’est une œuvre sculptée par le mouvement. Sa forme géométrique dense, ses traits rigoureux et ses lignes épurées créent des perspectives changeantes, des rythmes urbains en constante évolution.

Néanmoins, l’ensemble se caractérise par ses terrasses ensoleillées et ses loggias généreuses qui offrent des vues dégagées sur le paysage alentour, tandis que le socle vitré, vibrant de vie, prolonge la ville à l’intérieur. Sa situation est stratégique. Implanté à la croisée des grands flux, entre la gare EOLE et le RER A, Edenn dialogue avec la ville tout en garantissant à ses usagers des espaces de rencontres et de bien-être.

©Stefan Tuchila

Le projet a reçu plusieurs certifications comme par exemple HQE Excellent, OsmoZ et E3C2. En effet, construit en ossature bois, avec 900 m³ de charpente et 15 000 m² de planchers en CLT, Edenn assure une réduction de l’empreinte carbone en utilisant 99,58 % de bétons bas carbone ainsi que 1 300 tonnes de charpente décarbonée. Le réemploi et le recyclage constituent une composante majeure dans la construction de ce complexe qui repense en profondeur l’expérience du bureau.

Des jeux de transparence entre intérieur et extérieur

En effet, l’ensemble est non seulement doté d’espaces flexibles et modulables, favorisant la collaboration, l’innovation et l’adaptabilité, mais l’existence de la diversité des services et la connexion aux transports, actent le fait que ce modèle s’inscrit pleinement dans les attentes des entreprises actuelles, qui cherchent à concilier performance, attractivité et qualité de vie au travail. Qui parmi nous n’aimerait pas prendre une pause sur une terrasse ensoleillée ?

©Stefan Tuchila

Edenn offre une variété d’espaces pour tous les moments de la journée. Tandis que l’architecture intérieure se focalise sur les nouvelles manières de travailler, son enveloppe rythmée par les jeux de transparence renforce le lien entre intérieur et extérieur. Un petit coup de cœur pour les quelques escaliers hélicoïdaux qui rythment l’ensemble du projet, accompagnent la circulation et lient les divers niveaux.

Rappelons que la matérialité est mise en avant à travers la présence du bois déployé dans les divers étages et à travers les menuiseries. L’espace de restauration situé au sous-sol se caractérise, quant à lui, par la présence de la terre cuite d’Aix-en-Provence. Par ailleurs, les éclairages et les voilages flexibles créent une atmosphère chaleureuse propice aux rencontres et divers évènements.

Derrière ses codes d’ERP et de bureaux respectés l’ensemble flaire un certain air de domesticité. À La Défense, les architectes de Brenac & Gonzalez & Associés ont réalisé un projet exceptionnel qui incarne une vision contemporaine de l’immobilier tertiaire. Edenn est un lieu hybride qui croise adroitement diversité d’usages et durabilité. Un exemple à suivre !