ALTA Architectes – Urbanistes (Maxime Le Trionnaire et Gwenaël Le Chapelin), l’agence d’architecture établie à Rennes et aux projets variés, vient de terminer la réalisation d’une maison située au cœur de Dinard. Entre réhabilitation, remise à jour et extension, les architectes se sont surpassés et le résultat est enchanteur.

À Dinard, dans un secteur résidentiel alliant maisons de ville mitoyennes en pierre et pavillons avec jardin, se trouve une charmante maisonnée et son extension, méticuleusement réalisée par ALTA Architectes-Urbanistes. Habituée à manier avec adresse des projets de grande échelle, l’agence a montré à travers cette réalisation, non seulement son savoir-faire mais sa capacité d’engendrer des projets de taille modeste. La maison L est la preuve de l’habileté des architectes. Un travail d'observation et choix minutieux Les architectes, après avoir observé les environs, étudié avec minutie l’édifice, ont opté pour la conservation ainsi que la revalorisation du caractère patrimonial de la maison et de ses clôtures en pierre maçonnées. S’en est suivi un travail de précision, afin de garder le caractère architectural de la maison existante. Cette dernière, située dans une impasse, est composée de deux entités de deux niveaux. Tandis qu’à l'est, la maisonnée s'aligne en limite mitoyenne, à l'ouest se trouve un passage qui donne accès d’une part à l'entrée et d’autre part au jardin en fond de parcelle. Un extension en lanière Les architectes ont réhabilité la maison dans son intégralité dans les règles de l’art. Ils ont procédé à la démolition des adjonctions successives d’annexes de plain-pied, évincées car estimées de faible qualité architecturale. Le maître d’ouvrage aspirait à un espace ouvert sur le jardin. Pour ce faire, il a été décidé de créer une extension en lanière. Celle-ci reprend en partie l’implantation des volumes déconstruits dans le jardin et va jusqu’en limite de propriété et reprend les codes du contexte. Intérieur de la maison réhabilitée par ALTA - Crédits photo : ALTA Architectes-Urbanistes Ainsi, s'implante, dans le prolongement du rez-de-chaussée existant, le volume rectangulaire à la fois simple et sobre, réalisé en ardoises naturelles, qui se retournent sur la toiture et sur les façades. Ledit aménagement se distingue par sa proportion effilée et prend naturellement place en bordure de parcelle libérant un maximum d'espace à l'ouest pour le jardin en pleine terre. L'ancien et le nouveau en harmonie Trois larges baies faisant écho à la menuiserie actuelle de la maison, s'ouvrent généreusement sur le jardin et dote l’ensemble d’une grande luminosité. Intérieur de la maison réhabilitée par ALTA - Crédits photo : ALTA Architectes-Urbanistes L’intérieur est élégant, les lignes sont sobres, tandis que les couleurs et matières sont en harmonie. Même si la nouvelle greffe se distingue de l’ancien, les deux entités entament un étonnant dialogue qui met le nouveau et l’ancien au diapason. L’ancien et le nouvel élément se valorisent mutuellement dans une entente parfaite et grâce à l’intervention d’ALTA Architectes-Urbanistes, une nouvelle page s’ouvre pour la maison ! Sipane Hoh Photo de Une : ALTA Architectes-Urbanistes