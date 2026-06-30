Forbo dévoile sa nouvelle collection de revêtements de sols Flotex® Lames

Un revêtement de sol modulaire adapté aux nouveaux usages des bâtiments

L’évolution des modes de travail, des parcours clients et des usages collectifs transforme durablement la conception des espaces. Les environnements professionnels doivent aujourd’hui conjuguer flexibilité, confort et identité visuelle, tout en s’adaptant à des fonctions multiples.

Pour accompagner cette mutation, Forbo Flooring Systems enrichit sa collection Flotex® Lames, un revêtement de sol textile floqué reconnu pour sa résistance et sa polyvalence. Grâce à son format modulaire de 100 x 25 cm, la gamme facilite la création d’espaces personnalisés, l’organisation des circulations et la délimitation des différentes zones d’usage.

Cette modularité permet notamment de :

Structurer les parcours utilisateurs ;

Créer des espaces collaboratifs attractifs ;

Définir des zones de concentration ou de détente ;

Renforcer l’identité visuelle des lieux ;

Accompagner l’évolution des aménagements dans le temps.

Une solution particulièrement pertinente pour les secteurs du retail, de l’hôtellerie, des bureaux et de l’enseignement, où l’expérience utilisateur constitue désormais un véritable facteur de différenciation.

14 designs de revêtements de sol pour une créativité sans limite

La nouvelle collection Flotex® Lames rassemble 14 designs complémentaires, offrant une liberté de conception inédite.

Des inspirations naturelles et organiques

Les prescripteurs retrouveront le décor Seagrass, enrichi de deux nouveaux coloris (Ebony et Teak), dont les textures végétales et les teintes douces s’intègrent facilement dans tous les projets d’aménagement.

Nouvelle référence de la collection, Sierra décline quatre décors inspirés des paysages naturels (Cascade, Ravine, Solano et Canyon), combinant lignes ondulantes et reliefs subtils pour créer des atmosphères chaleureuses et authentiques.

L’élégance du bois et des matières minérales

Le décor Wood, désormais disponible en dix références grâce aux nouveaux coloris Drift Wood et Cedar Wood, reproduit avec réalisme l’esthétique du bois tout en bénéficiant des performances d’un sol floqué.

L’univers minéral s’étoffe également avec :

Travertine , inspiré de la pierre naturelle et de ses veinures délicates ;

, inspiré de la pierre naturelle et de ses veinures délicates ; Concrete , désormais complété par le coloris Dusk ;

, désormais complété par le coloris Dusk ; Neo Concrete, qui revisite l’apparence du béton grâce à des accents graphiques et colorés.

Ces décors apportent rythme et caractère aux espaces tout en conservant une grande sobriété architecturale.

Des motifs graphiques pour structurer les espaces

Les collections Ombré et Montage jouent sur les dégradés, les effets de perspective et les textures afin de dynamiser les surfaces et créer des compositions visuellement équilibrées.

La famille Converge évolue également avec l’arrivée de Converge Plain et de ses 20 références coordonnées. Cette complémentarité entre motifs tissés et unis facilite le zonage des espaces et la création de transitions harmonieuses.

Enfin, quatre nouveaux designs enrichissent l’offre créative :

Calico , inspiré des textiles tissés ;

, inspiré des textiles tissés ; Panama , aux accents tweed contemporains ;

, aux accents tweed contemporains ; Intersect , combinant géométrie et textures croisées ;

, combinant géométrie et textures croisées ; Serif, qui puise son inspiration dans l’univers typographique pour générer mouvement et dynamisme.

Grâce à cette diversité esthétique, Flotex® Lames permet de personnaliser chaque projet et de renforcer durablement son identité architecturale.

Flotex® : un revêtement de sol technique aux performances reconnues

Au-delà de son potentiel décoratif, Flotex® se distingue par des performances techniques uniques sur le marché des revêtements de sol professionnels.

Sa structure intègre jusqu’à 80 millions de fibres de nylon 6.6 par mètre carré, implantées par flocage électrostatique. Cette technologie exclusive lui confère :

Une excellente résistance au trafic intense ;

Un confort de marche durable ;

Une grande stabilité dimensionnelle ;

Une résistance à l’usure exceptionnelle.

Confort acoustique et qualité de l’air intérieur

Particulièrement adapté aux espaces à forte fréquentation, Flotex® offre une réduction des bruits d’impact pouvant atteindre 21 dB, contribuant ainsi au confort acoustique des occupants.

Sa structure dense retient les poussières, allergènes et salissures en surface afin d’en faciliter l’élimination lors du nettoyage. Certifié par la British Allergy Foundation, Flotex® participe à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.

Un entretien simplifié

Imperméable, imputrescible et lavable à l’eau, ce revêtement de sol facilite les opérations de maintenance tout en conservant durablement son aspect esthétique.

Disponible en lés, lames et dalles, Flotex® s’adapte à tous les projets grâce à plusieurs solutions de pose : collée, poissée ou libre avec Flotex® Next.

Flotex® Lames : la solution idéale pour les projets d’aménagement contemporains

Avec cette nouvelle collection, Forbo Flooring Systems confirme son expertise dans le domaine des revêtements de sol innovants. Alliant modularité, design et performances techniques, Flotex® Lames répond aux attentes des concepteurs qui souhaitent créer des espaces flexibles, attractifs et durables.

Pensée pour accompagner les transformations des environnements professionnels, la gamme constitue une réponse complète aux enjeux actuels de confort, de personnalisation et d’expérience utilisateur.

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