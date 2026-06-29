Face aux canicules, l'UE semble ne pas vouloir prendre position sur la climatisation. Mais quelle est celle de la France ? Décryptage.

« Je doute que nous ayons un avis ou une position particulière sur la climatisation». Les mots d’Anna-Kaisa Itkonen, porte-parole de la Commission européenne, ce lundi 29 juin, annoncent la couleur concernant les climatiseurs, après les vagues de chaleur qu’a connu le continent fin juin.

Si l’exécutif semble aussi tempéré, c’est qu’« il s'agit de questions sur lesquelles la Commission n'a pas vocation à s'immiscer dans les choix des particuliers », a estimé la représentante, en précisant : « C'est un aspect que nous devons examiner dans le cadre de nos compétences. »

Quel état de la climatisation en France ?

En janvier dernier, le Parlement européen a annoncé un investissement de 455 millions d’euros pour la rénovation de son bâtiment Paul-Henri Spaak. Au programme, la modernisation de ses systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) mais aussi une meilleure isolation thermique ou le recours aux énergie renouvelables.

Est-ce que cela illustre la volonté pour la Commission de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en ce qui concerne le confort thermique et l’efficacité énergétique ?

Telle semble la position de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) en France qui préconisait dans un rapport, une utilisation sobre et surveillée de climatisation. Notamment avec un contrôle prudent des fluides frigorigènes, « les émissions de gaz à effet de serre relatifs aux fluides sont plus de 2 fois plus importantes que les émissions liées à la consommation d’électricité », souligne l’Agence. En outre, l’Ademe recommande des solutions propices au rafraîchissement urbain, comme la végétalisation.

Son rapport, diffusé en 2021, met en avant la place de climatisation dans le bâti français. Durant l’été 2020, 25 % des ménages interrogés vivaient dans des logements climatisés, avec 31 % de propriétaires de maisons individuelles et 20 % des habitants dans les logements collectifs. Une forte concentration d’habitats équipés se situent dans le Sud-Est et de la Corse (47 %), et 11 % seulement en Bretagne.

« Concernant les bâtiments du secteur tertiaire, on constate que 7 % des surfaces des bâtiments d’enseignement sont climatisés contre 64% au sein des activités de bureaux. Par ailleurs, l’étude met en avant que les centres commerciaux sont systématiquement équipés de climatisation », indique l’Ademe.



À l’échelle mondiale, l’Agence internationale de l’énergie remarque le nombre d’équipements d’appareils de refroidissement a triplé de 2000 à 2022, avec plus d’1,5 milliard d’unités installés. « La hausse de la consommation d’énergie liée au refroidissement des locaux a un impact particulier sur la demande électrique de pointe, notamment lors des journées chaudes, ce qui peut entraîner des coupures de courant », craint l’agence.

Sans compter l’impact de la climatisation sur le réchauffement climatique. Jean-Marc Jancovici, ingénieur et président de The Shift Project, répétait en juillet 2025, au micro de franceinfo que la climatisation « rejette de la chaleur et ça transforme encore plus les villes en îlot de chaleur à l’extérieur ».

On sait que le Rassemblement national a proposé, face à la canicule, un plan de 20 milliards d'euros pour le chauffage, l’isolation et la climatisation des logements d'ici 2030, via des prêts à taux zéro. Le député Jean-Philippe Tanguy a évoqué au micro de TF1, un besoin à entre 30 et 40 millions de climatiseurs dans les lieux collectifs, écoles, hôpital, bureaux.

La ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, s’en est horrifiée, vendredi 26 juin. « Très bien, on va mettre la clim partout. Vous croyez que ça va éviter un feu de forêt ? Vous croyez que ça va éviter une culture de ne pas exister ? Vous croyez que ça va éviter la mort des animaux que nous voyons? Vous croyez que ça va éviter quoi ? Rien », a fustigé l’intéressée.

En attendant, l’État, EDF, la Banque des Territoires et La Banque Postale annoncent plus de 130 millions d’euros pour rafraîchir les écoles.

