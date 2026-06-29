A69 : une validation « définitive » de l'autorisation environnementale
Le Conseil d'État a validé lundi l'autorisation environnementale de l'A69 Toulouse-Castres, contestée par des écologistes, rendant « définitive » une décision de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Dans un communiqué, « le Conseil d'État relève que le projet autoroutier A69 répond à quatre objectifs distincts : réduire le temps de trajet entre Castres et Toulouse, améliorer le cadre de vie des riverains, procurer un gain de sécurité routière et contribuer au développement de l'agglomération castraise ».
Pour l'institution, « ni l'aménagement du réseau routier existant, ni la mise à deux fois deux voies de l'actuelle route nationale 126, ni l'amélioration de la liaison ferroviaire ne constituent une « solution alternative satisfaisante » dès lors qu'aucune de ces options ne permet de répondre de manière aussi efficace que la liaison autoroutière aux quatre objectifs poursuivis ».
Les autorisations environnementales avaient été annulées en février 2025
En février 2025, le tribunal administratif de Toulouse avait annulé les autorisations environnementales de l'A69, estimant qu'il ne répondait pas à une « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM). La cour administrative d'appel de Toulouse avait annulé cette décision en décembre.
Le Conseil d'État a ensuite été saisi par des associations qui, comme certains scientifiques, dénoncent les destructions de zones humides, de terres agricoles, d'arbres, d'écosystèmes et de nappes phréatiques liées à la construction depuis 2023 de ce segment autoroutier de 53 km, censé raccourcir d'une vingtaine de minutes le trajet entre Toulouse et Castres, qui nécessite aujourd'hui environ 1h15 de voiture.
Avec AFP
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